Dia do vinho branco: 4 opções para comemorar a data com preços de R$ 39 a R$ 640

Neste 4 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Vinho Branco. Não se sabe ao certo a origem da data, mas o fato é que os brasileiros consomem cada vez mais a bebida de Baco. Somente em 2022, o país consumiu 29,8 milhões de litros de vinhos finos, quase 10 milhões a mais do que em 2018, segundo dados União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra). O consumo em litro per capito por ano é de 2,7,

O vinho branco é uma ótima opção para quem quer começar no mundo da enologia por ser mais leve, suave, refrescante e com notas frutadas. E tudo isso é resultado do processo de produção, no qual a casca da uva é separada do suco em fermentação, e que resulta em uma composição de taninos quase inexistentes, junto de uma coloração clara e um sabor versátil.

Seja feito com Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Verdicchio, entre tantas outras uvas, o vinho branco pode ser servido em diversas ocasiões e é facilmente harmonizado com diferentes tipos de pratos. Sua facilidade em ser consumido, desmistifica a ideia de que a bebida deve ser apreciada apenas em dias ensolarados de verão.

Abaixo, quatro rótulos brancos sugeridos pela Evino e pela Grand Cru, marcas do Víssimo Group, para provar mesmo no inverno, com faixas de preço que cabem em diversos bolsos.

Rio de Moinhos Vinho Branco — R$39,90

O Rio de Moinhos Branco tem sabor expressivo, apresenta notas de frutas cítricas e tropicais. Pode ser harmonizado tanto com um preparo mais incrementado, como uma salada ceasar, quanto com uma carne branca, como frango grelhado.

Adega do Marquês Branco Vinho Verde DOC — R$54,90

O Adega do Marques Branco tem cor amarelo-palha com reflexos esverdeados. O rótulo apresenta aroma fresco de maçã, limão e pêssego, que harmoniza com refeições mais leves e descontraídas, como salada e aperitivos.

Leyda Single Vineyard Garuma Sauvignon Blanc 2021 — Assinante R$ 161,42 / Não Assinante R$ 189,90

O Leyda Single Vineyard Garuma Sauvignon Blanc 2021 , da Vinícola Leyda -- pioneira na exploração da costa chilena como região vitivinícola -- tem como principal característica de seus vinhos o frescor. Este rótulo, produzido com a uva Sauvignon Blanc, pode ser harmonizado com ceviche ou também junto de comidas mais delicadas, como mariscos.

Borgo Conventi Luna di Ponca Collio Bianco DOC — Assinante R$ 544,16 / Não Assinante R$ 640,19

O italiano Borgo Conventi Luna di Ponca Collio Bianco é o par perfeito para uma noite de fondue ou em um jantar com massas e frutos do mar. Tem acidez equilibrada de final longo mineral, acompanhado de aroma de notas de abacaxi e maracujá, junto a toques cítricos e de flores brancas, que combina com pratos quentes e aconchegantes.