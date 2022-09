Dia do Brigadeiro: 7 lugares para provar diferentes versões do doce em São Paulo

Para celebrar um dos doces mais populares de origem brasileira, o Dia do Brigadeiro é comemorado hoje (10) em todo o país. Aproveitando a data, restaurantes e docerias em São Paulo preparam versões especiais do famoso docinho, que está entre os mais pedidos em festas, mas que é também uma boa escolha para acompanhar um expresso durante uma boa conversa ou após uma refeição.

Na versão mais tradicional, o brigadeiro é feito de forma simples e rápida, a partir da combinação entre leite condensado, chocolate em pó e manteiga. Atualmente, versões mais elaboradas incluem ingredientes considerados nobres, como chocolate belga e pistache. Em outras combinações, o doce tipicamente brasileiro se torna um delicioso recheio para sobremesas finas.

Confira restaurantes, padarias e docerias que destacam o brigadeiro em seus menus na cidade de São Paulo.

Beik

Confeitaria especializada em cookies, a BEIK aproveita o tradicional brigadeiro para rechear suas sobremesas. No cardápio, o Cookie Muffin Brigadeiro (R$ 9), que é feito com massa de cookie de baunilha, assado no formato de muffin e recheado com brigadeiro. Entre as opções, também estão o Cookie Vulcão (R$110/kg), um cookie gigante, assado em formato de bolo e acompanhado por uma cremosa calda de brigadeiro, e a Torta Brigadeiro (R$125/kg), feita com uma fina massa amanteigada, recheada com brigadeiro e finalizada com raspas de chocolate.

Serviço:

Rua dos Pinheiros, 248A

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 11h às 19h, e de sábado a domingo, das 12h às 19h

La Braciera

Para quem quer esquecer as forminhas tradicionais e provar o brigadeiro de uma forma irresistível, a opção é pizzaria La Braciera. Por lá, é servida a pizza Brownie do Luiz & Lindt, que tem a base recheada com brigadeiro de nutella, chocolate Lindt ao leite, coberto com pedaços do genuíno brownie do Luiz (individual R$ 60/grande R$ 90).

Serviço:

Alameda Lorena, 1040 – Jardins – São Paulo/SP

Rua Conselheiro Brotero, 1120 – Santa Cecilia - São Paulo/SP – Telefone: (11) 94114-1120

Rua Conselheiro Saraiva, 664 – Santana - São Paulo/SP – Telefone: (11)91108-2440

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 18h às 23h

St Chico

A padaria artesanal tem como opção para quem ama o doce brasileiro, a versão em pudim, feito com leite condensado. A fatia sai por R$ 9,50, e tem a pronta entrega para acompanhar com café, ou com os sanduiches da vitrine.

Serviço:

R. Fernão Dias, 461 - Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone: (11) 97280-9010

Rua dos Pinheiros, 555 - Pinheiros - São Paulo/SP – Telefone: (11) 94349-5972

Horário de segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h

Papagallo Cucina

Se a ideia for aproveitar um bom restaurante e completar o almoço com uma saborosa sobremesa, o restaurante italiano traz no cardápio diversas delícias, sendo a mais recente, um Bolo de cenoura com brigadeiro de chocolate belga, ganache de chocolate branco com iogurte e calda de chocolate meio amargo (R$ 39).

Serviço:

Alameda Jaú, 1372 - Jardins

Telefone: (11) 99452-9960

Horário de funcionamento para almoço: de segunda a domingo, das 12h às 17h

Horário de funcionamento para o jantar: segunda, das 19h às 23h. De terça a domingo, das 19h às 00h

Stelle Cookierie

Para pedidos por encomenda, a confeitaria comandada pela mãe e filha, Stella e Fernanda Afonso, tem entre os destaques, o Bolo de Brigadeiro Branco e Preto, que pode ser encomendado tanto na versão tradicional (R$ 190, o tamanho P, com 8 fatias) ou na versão zero (R$ 210). Na segunda modalidade, a sobremesa é feita com farinha de amêndoas, farinha de banana-verde, leite com zero lactose e um mix de adoçantes.

Serviço:

Telefone: (11) 99254-0149

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 17h30. Aos sábados, das 10h30 às 12h

Douceur

Especializado em bolos finos, o espaço localizado no Portal Morumbi traz no cardápio o Bolo de Brigadeiro. O preparo é feito com uma massa leve de chocolate e as camadas são intercaladas com um brigadeiro especial, que leva conhaque, mel e café na sua elaboração. A sobremesa ainda é finalizada com callets de chocolate ao leite (R$ 143/kg).

Serviço:

Rua Mestre Jou, 68 – Campo Belo – SP (Apenas para retiradas)

Telefone: (11) 97348-2326

Hospedaria

Para matar as saudades da infância, o restaurante na Mooca tem uma sobremesa especial inspirada nas memórias do chef Fellipe Zanuto. A indicação é o Brigadeiro da casa (R$ 26), que tem uma textura cremosa e é servido gelado. A diferença é que o doce é coberto com pedacinhos de bolacha água e sal, como o chef se deliciava na infância.

Serviço:

Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2291-5629

Horário de funcionamento: Na segunda, das 12h às 15h. De terça a quinta, das 12h às 15h e 18h às 22h. De sexta a sábado, das 12h às 23h. Aos domingos, das 12h às 17h

Por que dia 10 de setembro é o Dia do Brigadeiro?

Vale contar que a escolha do dia 10 de setembro para ser celebrado o Dia do Brigadeiro esconde um motivo político, segundo algumas vertentes da história. Isso porque o tradicional doce brasileiro teria sido criado na década de 1940 e, de fato, fez sucesso na corrida eleitoral para a presidência do Brasil.

Na época, o brigadeiro foi distribuído para arrecadar fundos e popularizar o nome do candidato Brigadeiro Eduardo Gomes, em 1945. Enquanto o doce se eternizou junto à população, o político não fez tanto sucesso e acabou perdendo as eleições.

