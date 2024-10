De Nova York para cá: perfumaria Le Labo abre sua primeira boutique no Brasil

A perfumaria de Nova York Le Labo Fragrances abriu neste mês sua primeira boutique no Brasil. Está instalada no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

As boutiques têm como sua principal função ser um laboratório artesanal concebido como um verdadeiro "parque de diversões para o nariz", onde os clientes podem aproveitar para cheirar e conhecer alguns dos ingredientes, com o objetivo de despertar seu sistema olfativo.

A boutique paulistana vai explorar a coleção completa de perfumes, velas e cuidados com o corpo. Tudo exposto em móveis antigos.

"Em todas as nossas boutiques Le Labo, procuramos criar espaços onde os nossos visitantes possam desacelerar, voltar a si mesmos e honrar seus sentidos. Convidamos os clientes a encontrar conforto e tranquilidade em nossos laboratórios, oferecendo um ambiente acolhedor, sem pressa, pacífico e acolhedor. Nosso novo laboratório no Brasil reflete essa filosofia central ao mesmo tempo em que cultiva uma experiência específica do bairro e da comunidade da qual faz parte", explica Débora Royer, presidente da marca e diretora criativa.

A Le Labo, que vem de referência a lab (abreviação de laboratório) em francês, abriu sua primeira loja em Nova York, em 2006.