Da pizza ao sorvete: Dia do Veganismo restaurantes em São Paulo para comemorar a data

Estima-se que 80 milhões de pessoas são adeptas do veganismo no mundo atualmente. Mais do que uma alimentação sem carne, ovos ou leite, trata-se de um estilo de vida. Hoje, 1, é comemorado o Dia Mundial do Veganismo.

A data foi estabelecida em 1994 por Louise Wallis, então presidente da Vegan Society, da Inglaterra, a instituição mais antiga do mundo dedicada ao tema.

Para comemorar a data, elaboramos uma lista de pratos veganos em restaurantes de São Paulo que mostram que para esse tipo de culinária não é preciso ter derivados animais para se ter muito sabor.

Miss Saigon

O restaurante vietnamita, comandado pelo chef Vo Van Phuoc, conta com opções veganas como o Cha Gio Vegetais, um rolinho primavera oriental sabor vegetariano. Acompanha molho especial, pepino, alface e hortelã, vem com 8 unidades, R$ 79. Já o Mix Chay é feito com tofu com capim santo, mix de legumes com cogumelo, salada de mamão verde e rolinho, por R$ 93 e o Bun Nuong Chay: Massa de Arroz, com rolinho primavera vegetariano ou vegano cortado, tofu, cogumelo, cebolinha e amendoim. Acompanha molho especial à base de soja, R$ 69.

Serviço: Rua Mourato Coelho,1223, Pinheiros. De terça a quinta, das 12h às 15h, jantar, das 18h30 às 22h30. Sexta e sábado, das 12h às 16h e jantar, das 18h30 às 23h. Domingo, das 12h às 17h. Rua Diogo Jacome, 591, Vila Nova Conceição. De terça à sábado, das 12h às 16h e jantar, 18h30 às 23h. Domingo, das 12h às 17h. Whatsapp: (11) 94116-0521

Quadrado Restaurante

Este pedacinho de Trancoso em São Paulo traz no cardápio pitadas da gastronomia ibérica. Com vista para edifício Tomie Ohtake, em Pinheiros, a sugestão vegana é o curry indiano, feito com cúrcuma, leite de coco com garam massala, pimenta verde, cebola roxa, tomatinho cereja e espinafre, finalizado com raspas de laranja, R$ 54.

Serviço: Rua Coropé, 57 - Pinheiros. WhatsApp: (11) 94007-4756. De terça a domingo no almoço, das 12h às 16h30; e jantar, quarta a sábado, das 18h às 23h

Meat Downtown Burgers

Inspirada nas grandes metrópoles, a hamburgueria traz a proposta de servir excelentes sanduíches, como o Metaless, feito com pão de brioche artesanal com mix de gergelim, burguer plant-based, abobrinha grelhada, picles de pepino, alho confit e cebola crispy, R$ 49.

Serviço: Rua Bela Cintra, 1783 – Cerqueira César. De terça a domingo, das 9h às 23h30

NOU

O restaurante do chef Amilcar Azevedo serve, nas três unidades, um menu vegano bem completo. De entrada, há o Queijo de Castanha Assado com geléia de tomate (R$ 35) e o Tofu orgânico agridoce com polenta e espinafre (R$ 35), além do Tartar de Cenoura e Beterraba (R$ 27) que pode ser acompanhado por fritas ou mix de folhas. Para os principais há o Bowl Vegano, com mix de folhas, abóbora, aspargos, couve de bruxelas, figo, quinoa, homus, edamame, semente de abóbora ao molho de Tahine (R$ 62) e o Hambúrguer Vegano (R$51) acompanhado de salada ou fritas. Para as sobremesas há o Bolo de Pera Vegano com sorvete de banana e Cointreau (R$ 23).

Serviço: Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis. (11) 3562-8003. Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros.(11)2609-6939. Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros. (11) 3064-0033. De segunda a domingo das 12h às 23h.

Exquisito

O bar descoladinho que tem com premissa ser um bom representante latino-americano tem aos finais de semana sua suculenta Moqueca vegana com leite de coco, cogumelos acompanhada de arroz e banana da terra grelhada (R$ 105 e serve duas pessoas).

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 2079 – Consolação. (11) 2323-5432. De terça a quinta das18h às 23h, sexta 18h às 1h, sábado e domingo a partir das 13h. De terça a sexta das 12h às 15h.

La Braciera

Os apreciadores de uma boa pizza napolitana encontram no menu da La Braciera opção vegana que leva molho de tomate fresco feito na casa, coberto com tiras de abobrinha, alcachofra e finalizada com tomate seco. A versão individual sai por R$ 47 e inteira por R$ 85.

Serviço: Alameda Lorena, 1040 – Jardins. Rua Conselheiro Brotero, 1120 - Santa Cecilia. (11) 94114-1120. Rua Conselheiro Saraiva, 664 – Santana. (11)91108-2440. De segunda a domingo das 18h às 23h.

Albero dei Gelati

A gelateria Albero dei Gelati oferece gelatos típicos italianos feitos com ingredientes brasileiros. Por lá, há opções veganas, preparadas à base de água, sem nenhum adicional de corantes, e podem ser encontradas em versões de frutas como o de tangerina orgânica, e pimenta rosa, e o sorbetto de abóbora.

Serviço: Alameda Tietê, 198. Jardins. São Paulo. (11) 3062-2436. Rua Joaquim Antunes, 391. Pinheiros (11) 3063-1821.

Conheça a newsletter da Casual EXAME, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.