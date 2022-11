Alessandro Michele não será mais diretor criativo da Gucci, segundo site

As cadeiras das marcas de moda de luxo estão sendo trocadas. Nesta semana, Raf Simons anunciou o fim de sua marca homônima, Daniel Lee saiu da Bottega Veneta, a Louis Vuitton ainda está sem um diretor criativo após a morte de Virgil Abloh, e hoje (23) o site Women's Wear Daily (WWD) anunciou a saída de Alessandro Michele como diretor criativo da Gucci.

Sem citar fontes, o site disse que na noite de ontem, um relatório revelou a saída de Michele após sete anos na marca. Além disso, empresários apontaram que um novo designer pode ajudar a reviver as vendas da Gucci.

Porém, nem a Kering, grupo detentor da Gucci, quanto a marca italiana comentaram a reportagem da WWD.

Segundo fontes que conversaram com a WWD, a saída de Michele acontece após pedidos de mudanças no design, que não foram feitas pelo estilista, além do desejo de mudanças para a marca pelo presidente e CEO da Kering, François-Henri Pinault.

Michele assumiu o principal papel criativo na Gucci em 2015, e é um dos responsáveis por reviver e popularizar a marca com peças florais, extravagantes e, em alguns casos, sem gênero.

O trabalho de Michele refletiu nos lucros da marca, que entre 2015 e 2019, quadruplicaram. Porém, durante o ano, o desempenho da marca, que corresponde pela maior parte dos lucros da Kering, decaiu.

“Após 7 anos no comando do motor criativo da Gucci, pode ser hora de uma mudança, e o consenso entre os investidores institucionais parece estar se formando de que uma nova abordagem é necessária para reacender a marca. No geral, a noção de mudança na liderança criativa da Gucci provavelmente será vista positivamente pelo mercado e pelo preço das ações da Kering”, disseram analistas do RBC em nota.

Espera-se que hoje, a Kering e a Gucci façam o anúncio oficial da saída de Michele.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.