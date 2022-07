Conheça o novo champanhe criado para festas de luxo

No que depender da Maison Mumm, os eventos de luxo terão novo queridinho: o champanhe G.H. Mumm Grand Cordon Rosé – facilmente identificável pela nova garrafa com a icônica fita vermelha gravada diretamente no vidro. E até mesmo o gargalo (longo e fino) foi desenhado para acentuar o aroma intenso. Já disponível à venda no e-commerce Drinks and Clubs, custa 499 reais.

VEJA TAMBÉM

“Este champanhe é leve, intenso e fresco, perfeito para celebrações. A potência e estrutura da Pinot Noir são percebidas nos aromas das frutas vermelhas e notas picantes. É uma agradável experiência para os apreciadores de rosés em diferentes ocasiões”, diz Laurent Fresnet, chef de caves da Maison Mumm. Além da emblemática cepa, foram combinadas as uvas Chardonnay e Meunier.

Com tonalidade salmão pálido e reflexos sutis em laranja, a bebida remete ao século XIX, quando o próprio Georges Hermann Mumm produzia o rosé Oeil de Perdrix, com coloração que lembra olhos de uma perdiz – característica que deu origem ao nome. E, desta vez, o G.H. Mumm Grand Cordon Rosé surge como alternativa refrescante para sabores florais, doces e frutados do rosé.

“Queremos fazer deste cuvée o número um das festas de luxo no país”, diz Raphael Vidigal, diretor da Divisão Prestige da Pernod Ricard. É justamente a retomada dos eventos (e o fim da pandemia) que marca a oportunidade de mercado da novidade. Nos dias atuais, a Maison oferece pelo menos oito rótulos e vende em mais de 100 países – além de fornecer à Família Real Britânica.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.