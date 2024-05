Conheça o iate híbrido e com materiais sustentáveis que reduz as emissões de CO2

Durante a Semana de Design de Milão, realizada recentemente na Itália, a Azimut Yachts revelou as primeiras imagens do iate Seadeck 6, modelo inédito de uma linha que marca um novo momento em sustentabilidade para a indústria náutica internacional.

A embarcação, que tem 57 pés e 3 amplas cabines, é equipada com o primeiro sistema de propulsão híbrido da Volvo, capaz de reduzir as emissões de CO2 em 40%.

Outra inovação apresentada no Seadeck 6 é a instalação de uma placa fotovoltaica de 10 metros quadrados, que gera energia suficiente para uma autonomia de 4 horas durante o dia e até 8 horas à noite, proporcionando operações silenciosas, sem ruídos e vibrações, e completamente elétricas, melhorando a experiência a bordo enquanto protege os ecossistemas marinhos.

"A apresentação das imagens e do projeto da Seadeck 6 representa um marco significativo para a Azimut Yachts e para a indústria náutica mundial. É fruto de anos de investimentos e estudos em novas tecnologias associadas à sustentabilidade. Este iate não é apenas um exemplo de inovação em design e tecnologia, mas também um testemunho do nosso compromisso em minimizar cada vez mais os impactos ao meio ambiente contribuindo com o setor náutico como um todo. Estamos orgulhosos de liderar o caminho para um futuro na náutica de luxo", diz Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts no Brasil.

A embarcação conta também com a utilização de materiais sustentáveis, como cortiça para o deck, substituindo a tradicional teca, e fibra de carbono, que reduz o peso do iate em até 30%, contribuindo para uma maior eficiência de combustível.

Azimut Seadeck 6 (Divulgação/Divulgação)

Resultado dos investimentos constantes em pesquisa e adoção de tecnologias e materiais sustentáveis, a nova série Seadeck é a primeira linha de iates do mundo a ser certificada com o RINA GREEN PLUS GOLD, uma certificação ambiental concedida pela RINA, entidade internacional que classifica navios e embarcações que possuem desempenho ambiental excepcional, além dos padrões regulatórios.

Com 17,5 metros de comprimento, o Seadeck 6 é um iate ideal para viagens longas pelo altíssimo conforto que proporciona. A embarcação conta com um amplo salão no deck principal, totalmente aberto, que possibilita maior conexão com o mar, assim como as grandes janelas, já características da marca.

A cozinha foi posicionada estrategicamente para atender tanto áreas internas quanto externas, facilitando o acesso durante refeições e entretenimento, e é equipada com eletrodomésticos altamente modernos e materiais de qualidade, como superfícies de quartzo, armários em madeiras nobres e acabamentos em materiais resistentes à corrosão que adicionam um toque de luxo à embarcação.

A proa do Seadeck 6, que tem design mais aerodinâmico permitindo que o iate aquaplane e, consequentemente, reduza o arrasto em velocidades mais baixas, conta ainda com um solário para banhos de sol e socialização. Já a popa, que também por uma questão de navegabilidade é mais larga, é equipada com espreguiçadeiras e área para refeições, ideal para desfrutar do ambiente ao ar livre com uma vista panorâmica.

Em termos de motorização, o Seadeck 6 pode ser equipado com três motores Volvo IPS 500 ou 650 que podem produzir 380 cv e 480 cv. O modelo será fábricado na Itália.