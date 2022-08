Conheça o espaço de luxo do Allianz Parque feito para palmeirenses ilustres

Há no Allianz Parque um espaço, localizado no rooftop, que oferece aos amantes do futebol comodidades que não existem em outros camarotes por ali.

Trata-se do Parque Mirante, local recém aberto ao público que, por meio da venda de assinatura, garante assento marcado para todos os jogos na arena, descontos e prioridade de compra para os grandes shows e acesso às festas realizadas dentro do Parque Mirante.

Mas, além da rota vip de atendimento, no espaço o torcedor encontra uma série de outros luxos. Entre eles: full service de alimentos e bebidas com gastronomia assinada pelo chef Júlio Perinetto, junto de um ambiente decorado nas cores do time da casa.

Liderado pelo palmeirense Thiago Armentano, o projeto do Parque Mirante é fruto de negociação entre ele e a WTorre Entretenimento, braço com foco em entretenimento do grupo WTorre e atual gestora do Allianz Parque, que após inúmeras conversas chegou ao plano perfeito para atender as demandas de ambas as partes.

Thiago tem como sócios o gestor Fernando Ximenes e o produtor Bob Dannenberg, além de investidores estratégicos.

“Nosso espaço está preparado para receber o ‘boom’ de eventos que estamos vivendo, já temos negociações para receber os melhores labels de agências renomadas, cotações para casamentos e uma série de eventos sociais e corporativos. O Parque Mirante também vai contar com ações proprietárias no segmento cultural, gastronômico, além dos dias de jogos” afirma Armentano.

Nos planos do Allianz Parque há também a intenção de transformar o local em um espaço de convívio 24 horas por dia, sete dias por semana, tornando-se um hub de entretenimento da região e da cidade de São Paulo.

Ao interessados, é possível escolher um assento na arquibancada dos palmeirenses ilustres pelo valor de R$25 mil anuais por pessoa, incluindo todos os benefícios, ou então ter uma mesa para quatro pessoas reservada no lounge do mezanino do espaço, pelo valor de R$35 mil anuais por pessoa, sendo esta última a opção ideal para empresas que buscam exclusividade e benefícios premium para seus colaboradores, segundo informa o Allianz.

