Mansão sobre as águas: iate de 200 m² tem lounge e custa R$ 35,9 milhões

A mais recente embarcação Azimut 83 é uma verdadeira mansão sobre as águas. O iate tem 25 metros de comprimento e 200 metros quadrados de área, e foi entregue pela filial brasileira da renomada grife italiana Azimut Yachts. Este modelo, que já teve 25 unidades vendidas no Brasil, destaca-se não apenas pela sua arquitetura, mas também pelo seu design de interiores que utiliza pedras nobres, cores neutras e obras de arte assinadas pela artista Julia Kater. A embarcação custa nada mais nada menos que R$ 35,9 milhões.

Segundo Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts, a personalização meticulosa dos detalhes do iate é crucial para atender aos clientes exigentes, proporcionando o que há de mais tecnológico, inovador e luxuoso do mercado. O estilo contemporâneo da decoração, desenvolvido pelo estúdio italiano Salvagni Architetti e personalizado pela designer de interiores náuticos da Azimut Yachts Brasil, Naiara Bogo, destaca-se pelos sofás de linho azul claro, mesas com mármore carrara e obras de arte assinadas por artistas internacionalmente reconhecidos.

Azimut 83. (Divulgação/Divulgação)

“Nosso cliente tem um perfil altamente exigente e sempre priorizamos ao máximo a personalização de cada detalhe da embarcação para atender e surpreender os navegadores com o que há de mais tecnológico, inovador e luxuoso do mercado. Além disso, este modelo em específico, que já faz parte do nosso portfólio há algum tempo, consideramos um verdadeiro sucesso em termos de venda porque atende a demanda dos brasileiros por modelos de grande porte, sem abrir mão do conforto e elegância”, diz.

Como é o Azimut 83

Azimut 83. (Divulgação/Divulgação)

A embarcação apresenta um flybridge - área aberta acima do cockpit - de mais de 42 metros quadrados, equipado com mobiliário e produtos de design italiano, proporcionando um ambiente de spa sobre as águas. Além disso, tem lounges, sofás e um espaço gourmet, protegido por um hard top retrátil, permitindo seu uso durante o dia ou à noite.

Com quatro suítes, capazes de acomodar até oito pessoas para pernoite, incluindo uma suíte principal posicionada na meia-nau e que ocupa toda a largura do iate, a embarcação oferece espaços externos charmosos, como um lounge de proa com solário, área gourmet com churrasqueira e uma plataforma submergível.