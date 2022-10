Conheça a "Netflix da saúde" que terá até neurologista de Harvard por 39 reais

Já pensou em uma “Netflix da saúde” que ofereça conteúdos de nutrição, psicologia, educação física e farmacêuticos, além de neurologistas, cardiologistas e endócrinos? É exatamente essa proposta da Puravida Prime, plataforma por assinatura que será lançada neste fim de semana – com meta de 100 aulas para 2023 – com mensalidade de 39 reais (oferecida promocionalmente a 19 reais).

“Nos últimos dois anos, tivemos mais de 25 mil pessoas em cada aula que oferecemos online e mais de 10 milhões de visualizações nos YouTube, além de mais de 15 mil alunos no Projeto Longevidade. O Puravida Prime é a evolução da nossa proposta de educação, com conteúdos pensados e gravados exclusivamente para a nossa plataforma”, afirma Adrian Franciscono, CEO da Puravida.

E a lista de especialistas traz nomes como Roberta Carbonari, mestre em nutrição e especializada em comportamento alimentar; Gabriel Prado, neurologista formado em Harvard e que atua no Hospital Albert Einstein; Alessandra Feltre, nutricionista, head de nutrição da Puravida e sócia da Green UP; e Antonio Carlos Minuzzi, endocrinologista membro da Growth Hormone Research Society.

Só que, bem antes de reunir esse time – ou se dedicar à nova plataforma de educação –, a Puravida chegou ao mercado brasileiro há cerca de sete anos com produtos obtidos de maneira sustentável. Atualmente, o portfólio tem mais de 200 produtos, desde suplementos concentrados e proteínas a cosméticos para cuidados pessoais (como condicionadores veganos ou cremes dentais).

“Educar e ajudar a transformar a saúde e o bem-estar das pessoas sempre foi uma proposta de valor e o que marcou a estreita relação com os nossos consumidores. E, desde a criação da marca, sempre prezamos em levar conteúdo de forma clara, com base científica e de fácil entendimento, fosse com palestras presenciais, eventos online gratuitos, lives e cursos temáticos”, diz Franciscono.

Confira a entrevista com Adrian Franciscono, CEO da Puravida

Quem deverá ser o público-alvo da nova plataforma?

“Todas as pessoas interessadas em aprender de forma simples e entrar numa jornada bacana em busca da saúde e bem-estar, podem ser beneficiadas pelo Puravida Prime. Além do conteúdo relevante, temos um sistema altamente amigável, com a melhor usabilidade em termos de plataforma de aulas e conteúdos. Reunimos ainda podcasts, blogs, livros de suporte, e-books, uma forte comunidade com os mesmos interesses, além de serviços interessantes que podem ajudar o consumidor nessa importante jornada”.

Há planos de criar parceria com outras empresas?

“O Puravida Prime tem um longo caminho de crescimento pela frente. Na etapa inicial, a plataforma se consolida como a melhor opção para quem escolhe ter saúde – de maneira sistêmica, ou seja, o conteúdo transcende a área da nutrição, atingindo uma série de outros aspectos importantes na construção da saúde, como longevidade, sono, gestão do estresse, movimento e comportamento.

Importante lembrar que uma das principais premissas desse projeto é a valorização da importância dos profissionais de saúde nesse caminho. Em uma segunda etapa, temos planos de estar mais próximos de outras marcas e empresas que compartilhem o mesmo propósito da Puravida para nos ajudar a multiplicar o conhecimento sobre saúde e bem-estar e o número de pessoas impactadas”.

Qual é a expectativa de assinaturas ao fim de 2023?

“Estimamos terminar o ano de 2023 com mais de 25 mil assinaturas ativas. Contudo, apostando no efeito halo e na grande qualidade e valor do serviço que vamos oferecer, acreditamos que podemos superar esse número, confirmando o crescente interesse das pessoas em aprender mais sobre nutrição e o seu grande impacto na saúde e expectativa de vida”.

É esperado algum efeito direto na demanda por produtos Puravida?

“Não esperamos nenhum impacto na demanda de produtos da marca. O Prime é independente, reforça nosso posicionamento “content first” e o nosso objetivo com este projeto é atingir um ponto onde o consumidor consciente seja mais capaz de fazer suas escolhas. Tanto as escolhas diárias relacionadas a sua alimentação, momento para exercício físico, higiene do sono ou controle do estresse, assim como escolhas das melhores estratégias e suplementos para sua saúde, sempre com acompanhamento de um profissional de saúde especializado”.

