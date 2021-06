Conheça a alfaiataria nacional que quer abrasileirar o verão europeu

Um pássaro que representa com perfeição a Sardegna, uma tesoura que representa a Sartoria e corta com precisão nossos tecidos para criar peças únicas e exclusivas. A natureza interagindo com a alfaiataria. É assim que Lucas Albuquerque, diretor criativo e sócio da Sardegna Sartoria, descreve a identidade visual do logo da marca de moda de praia. A bandeira, que se autodenomina uma alfaiataria clássica e cosmopolita, está inaugurando nesta sexta-feira 4 sua primeira unidade, que ficará no CJ Shops Jardins, em São Paulo.

A inspiração por trás da mais nova marca de moda brasileira veio da Itália, mais especificamente, da Sardegna, ilha conhecida por suas águas tons de azul e por uma vasta variedade de produtos feitos à mão. "A marca nasce inspirada em todo o lifetyle da Sardenha, que é uma ilha italiana com artesanato muito forte e que traz o conceito da natureza integrado à moda", diz Albuquerque. Junto de sua sócia, Bia Harley, a dupla assina as estampas da primeira coleção, já disponível no e-commerce e na loja física.

Com a proposta de abrasileirar o verão europeu, as peças da marca valorizam a contemporaneidade da moda brasileira e abraça a tradição clássica da moda de verão europeia. "A Sardegna quer trazer um pouco do verão europeu para o Brasil e levar um pouco do Brasil para o verão europeu", diz Albuquerque à Casual.

Na loja e no e-commerce, que, aliás, já nascerá funcionando para usuários dos Estados Unidos e Europa, os clientes da Sardegna poderão encontrar roupas de praia masculina e feminina como shorts e camisas feitas com linho 100% belga, isso com mais de 60 estampas exclusivas desenhada pela marca para a coleção inaugural.

A coleção terá peças com tamanhos que vão desde crianças acima de dois anos até o número 50. O destaque fica com 3 modelos de shorts de praia: o classic, o signature e Bespoke. Cada um deles sai por 625 reais.

O desafio da Sardegna será convencer o consumidor a comprar moda de praia em um momento de restrição de viagens. Segundo Albuquerque, no entanto, as peças da marca são pensadas para o verão, mas também podem ser usadas em outras ocasiões. "Umas das nossas prioridades é o conforto. Nossos shorts podem ser usados o dia inteiro, seja na piscina, dentro de casa ou mesmo para ir à academia", diz. "Quando trabalhamos com paixão, as coisas acontecem naturalmente, mesmo nos momentos mais difíceis. Olhamos para a pandemia como um momento difícil, mas que vai ser superado", finaliza.