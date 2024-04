Conforto e tecnologia: Paramount Alfaiataria apresenta nova coleção de inverno

A Paramount Alfaiataria se prepara para lançar a sua coleção de inverno 2024 em campanha fotografada em Campos do Jordão. Pensada para o homem contemporâneo, a marca masculina trouxe para a temporada peças que o acompanham em todos os momentos de sua rotina.

“Conforto é a palavra de ordem da estação e, desde que ele foi socialmente aceito, o homem não abre mais mão de estar bem vestido e confortável. A alfaiataria esportiva, tendência mundial, chega para comprovar essa tese”, diz Fernando Rodrigues, diretor criativo da marca.

A marca, que dá preferência às matérias-primas nobres em suas coleções, como o super 120, algodão pima e pura lã, trouxe para a temporada mais fria do ano peças de algodão com elastano e tecidos tecnológicos como poliamida com elastano.

Um clássico da Paramount e que continua sendo uma aposta para essa estação é o costume de malha italiana, mostrando que a moda masculina vem buscando o equilíbrio entre a elegância e o conforto.

“Essa peça ainda possui como atributo o fato de não amassar, ideal para acompanhar a rotina corrida do homem moderno”, diz Rodrigues.

O tricô também aparece com força e chega em versões mais tradicionais como blusões, polos e até mesmo em calças. Nos calçados, o destaque fica por conta do tênis de malha com sola de EVA injetada com design moderno e leveza extrema.

Na família dos costumes, a marca trouxe, além das versões de malha italiana, a nova construção dos paletós de pura lã, sem forro e extremamente leves na aviamentação. Já na parte de camisaria, a versão de malha suedine pima se destaca das demais, seguindo a linha do conforto e modelagem moderna. Ainda em camisaria, a grande novidade é o lançamento da camisa Single Needle, confeccionada industrialmente com técnicas de alfaiataria artesanal — perceptível em cada ponto e acabamento da peça.

Composta pelos tradicionais tons escuros, a cartela de cores da estação convida o homem moderno a combinar entre si as peças para um guarda-roupa marcante e inteligente, uma tradição da Paramount Alfaiataria. Cores permanentes como o preto, marinho, cinza e branco aparecem com força na coleção de inverno 2024. “Adicionamos como cor nova o camelo, tons de bege e off White, que é uma tendência mundial da temporada”, completa Fernando.

As peças da Coleção de Inverno/2024 podem ser encontradas nas lojas próprias da Paramount Alfaiataria e em multimarcas do país.