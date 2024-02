Como é o trabalho de Cauã Reymond como trendhunter da Aramis; nova coleção chega em março

Um trendhunter, ou caçador de tendências, é um profissional especializado em identificar e analisar tendências emergentes em diversas áreas, como moda, design, cultura, tecnologia, entre outros. Esses profissionais estão constantemente atentos às mudanças e movimentos do mercado, buscando antecipar o que será popular ou relevante no futuro próximo.

Cauã Reymond tem essa função dentro da Aramis há três anos. Ele usa toda a experiência que acumulou desde o começo da carreira, nas passarelas, até o ofício de ator e produtor em que a busca pelo novo é constante. Para além deste papel, desempenha a função de ser o rosto da marca.

A nova coleção da Aramis chega às lojas na segunda semana de março. Cauã parou alguns minutos – entre uma foto e outra – para conversar com EXAME Casual e adiantar o que vem por aí, além de dar dicas valiosas para se vestir bem.

Como foi a experiência de estrelar a nova coleção da Aramis? Qual o conceito por trás da campanha e como se identifica com ele?

É sempre um prazer imenso colaborar com a Aramis nesses quase três anos como trendhunter da marca. Participar de todo o processo de criação e chegar nesse resultado é incrível. Hoje, estamos produzindo uma campanha super bacana para a coleção de Outono/Inverno, que convida os homens a refletirem sobre as várias possibilidades de expressão, especialmente com a moda. O slogan “Edite sua versão” já traz essa ideia, de explorar, de se reinventar e tentar algo novo. Essa inquietação e a busca por novidades é uma das tantas coisas que eu e a Aramis temos em comum.

Quais são os elementos-chave que você acha que definem esta coleção em particular e como você vê essas peças se encaixando no guarda-roupa contemporâneo?

Assim como a campanha, a coleção oferece múltiplas possibilidades. São peças versáteis e essenciais para o guarda-roupa masculino, com matérias-primas de alta qualidade. Para mim, o destaque fica para o set de Rami, que traduz toda a sofisticação e estilo da coleção.

Há alguma peça ou conjunto em particular que você sinta que reflete especialmente o seu gosto e sua personalidade?

As jaquetas puffer são, para mim, o ponto alto da coleção. Elas trazem funcionalidade, conforto e estilo, são o tipo de peça coringa para sair bem vestido em qualquer ocasião. Eu tenho uma rotina bem corrida, então valorizo muito essas peças que são práticas, mas que ainda possibilitam inovar e ser autêntico no visual. Este é um conceito que a Aramis tem trabalhado muito bem nos últimos anos e eu, como trendhunter, me identifico completamente. A coleção inteira chega com peças marcantes e cheias de referências fashion, mas super “possíveis” no dia a dia.

A moda tem um poder único de expressão e influência. Qual mensagem você espera transmitir aos fãs e seguidores estrelando essa campanha? E qual papel você acredita que a moda desempenha na vida das pessoas hoje em dia?

De que podemos sempre nos reinventar, experimentar novos caminhos e nos surpreender com isso. A moda é uma forma de expressão potente que está no dia a dia e permite que as pessoas criem nos seus cotidianos. A ideia é que cada um possa escolher, a partir da coleção desenvolvida pela Aramis, aquilo que melhor nos representa, valorizando a nossa personalidade, o que nos torna únicos.