Comida para frio: 6 restaurantes para aproveitar o clima

Para se aquecer com a frente fria que chegou ao Brasil, nada melhor que através de pratos comfort food. Seja na comodidade de casa, com pedidos por delivery, ou presencialmente nos restaurantes, alguns dos locais selecionados possuem forno a lenha no centro da casa e sofás com mantas.

Modern Mamma Osteria

As duas unidades de um dos restaurantes italianos mais badalados da cidade, comandando pelos chefs Paulo Barros e Salvatore Loi, tem um menu propício para quem quer aquecer nesses dias mais frios. Lasanheta Berinjela alla parmeggiana e queijo de cabra (71 reais), Polpetone grelhado no carvão, recheado com mozzarella de búfala e mini bauletti de sêmola e tomilho (79 reais), o Quadrucci - recheado com ragu de fraldinha e creme de grana padano ao molho do assado e trufas negras (68 reais) e o o Spaguetti alla carbonara, com guanciale, pecorino, gema caipira e pimenta (64 reais).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. SP. Tel.: (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e Domingo, das 12 às 21h.

Hospedaria

Com diversos pratos finalizados em forno a lenha, o restaurante casa com o clima de frio que chegou à capital. Dentre os pratos o Parmeggiana da Nonna, feito com milanesa de angus com macarrão ao sugo e creme de queijo meia cura (68 reais), e o Bolonhesa de macarrão parafuso, creme de queijo e manjericão (59 reais). Quem não deixa a entrada de lado, vale o Pão com Molho - molho de tomate da casa e pão quentinho para chuchar (29 reais), que vem servido em panelinhas.

Serviço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca. (11) 2291-5629. De segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

Mocotó

O restaurante comandado pelo chef Rodrigo Oliveira recomenda para o clima frio o clássico caldo de mocotó (a partir de 17,90 reais), receita preparada da mesma maneira há quase 50 anos. Outra opção é a mocofava (a partir de 19,90 reais), uma combinação entre o caldo de mocotó e a favada, feita com fava amarela cozida lentamente com linguiça, bacon e carne-seca. Um dos pratos mais pedidos no frio são os escondidinhos (49,90 reais) tanto o de carne-seca com requeijão, frango com nata, quanto o vegetariano, feito com queijo de cabra com legumes.

Serviço: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100, Vila Medeiros. (11) 2951-3056. De segunda a sexta, das 12h às 23h, sábado das 11h30 às 23h e domingos das 11h30 às 17h.

Nonna Rosa

O ambiente com sofás e mantas dá um conforto extra no restaurante italiano comandado pelo chef Carlos Leiva. A adega posicionada no meio do salão, anuncia os diversos vinhos que podem acompanhar os pratos como o Pappardelle ao ragu de pato com especiarias e laranja (68 reais), o Risoto carnaroli, com ragu de rabada e crocante de milho (65 reais) ou a Berinjela a parmeggiana, com molho pomodoro, mussarela de búfada, basílico e fonduta (72 reais). De sobremesa, vale a Torta de queijo servida com compota (32 reais).

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins. (11) 2369-5542. De segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.

Miss Saigon

Comida bem condimentada pode ser encontrada no autêntico restaurante vietnamita Miss Saigon. Um dos destaques para o clima frio é o Bun Bo (espaguete de arroz com filé mignon, bolinho de carne e músculo bovino, especiarias e capim santo, 95 reais), o Hu Tieu Hai San (talharim de arroz, com fatias de carne suína, bolinho de carne de porco, ovo de codorna, camarão e lula, 79 reais) e o Pho Bo (talharim de arroz, com fatias de carne baby beef e cebolinha, 59 reais).

Serviço: Rua Mourato Coelho, 1223 - Pinheiros. WhatsApp (11) 94116-0521. De terça a quinta, das 12h às 15h e 18h30 à 22h30, sexta e sábado, das 12h às 16h e 18h30 às 23h e domingo, das 12h às 17h e 18h às 21h30.

A Pizza da Mooca

A pizza também é um comfort food clássico para os dias mais frios. Uma das pioneiras no estilo napolitano, a Pizza da Mooca tem boas redondas que caem perfeitamente bem quando as temperaturas baixam. Do forno a lenha que alcança quase 500 graus saem sabores como a Castelões (molho de tomate, mozzarella, calabresa artesanal e orégano orgânico fresco, 41 reais), ou uma das mais vendidas como a Gorgon Ramsay que leva bechamel, mozzarella, gorgonzola, cebola caramelizada e manjericão (46 reais).

Serviço: Rua da Mooca,1747 - Mooca. (11) 2601-4653 e Rua João Moura, 529 - Pinheiros. (11) 3064-0060. De terça a quinta-feira e domingo das 18h às 22h e sexta e sábado das 18h às 23h.