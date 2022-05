São Paulo registra madrugada mais fria do ano; veja previsões

A região metropolitana da cidade de São Paulo teve a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira, 18. A temperatura chegou aos 5ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A sensação térmica chegou a ficar negativa, em -4ºC, em ao menos dois locais da região.

O frio continua pela manhã: segundo a CGE, às 9h, a temperatura média beirava os 7ºC. O dia deve ser o mais frio do ano até o momento, e a máxima para a tarde, com previsão de algum sol, está em 14ºC.

A previsão é de ventos ao longo do dia, mas sem chuvas.

"A presença do ar frio e seco inibe a formação de nebulosidade, determinando um dia ensolarado, entretanto, com ventos que podem superar os 50 Km/h, o que aumenta a sensação de frio", disse a CGE em nota.

A Defesa Civil emitiu estado de alerta na última segunda-feira, 16, em meio às previsões de frente fria durante a semana. O status segue para esta quarta-feira.

Já a previsão do tempo para quinta-feira, dia 19, também traz tempo estável com sol e sensação de frio. A mínima deve ser de 7°C ao amanhecer e máxima de 16°C à tarde.

Recordes de frio em São Paulo

O CGE, que monitora as temperaturas na cidade desde 2004, aponta que a menor mínima para São Paulo neste ano havia sido na semana passada, em 5 de maio, quando a cidade marcou 12,4ºC.

A menor temperatura absoluta havia sido na zona sul, em Capela do Socorro, com 9ºC no mesmo dia.

A menor temperatura média já registrada em São Paulo pelo CGE foi em 2021: em 30 de julho, os termômetros marcaram 3,2°C. No mesmo dia, Parelheiros, na zona sul, teve recorde de -3°C.

