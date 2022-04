EXAME lança newsletter sobre o agro, com principais notícias do setor

A EXAME lança nesta sexta, dia 8, a newsletter semanal EXAME AGRO, com as principais notícias sobre o agronegócio. O informativo é gratuito e vai trazer reportagens que discutem os desafios do setor, além de histórias de empreendedores e empreendedoras que fazem a diferença no campo brasileiro. O lançamento faz parte de um conjunto de iniciativas da EXAME para ampliar sua cobertura e análise sobre as principais questões econômicas, políticas, e ambientais que influenciam o campo .

Quer saber mais sobre o agronegócio? Assine gratuitamente a newsletter EXAME AGRO

A newsletter também traz os episódios do programa de vídeo EXAME AGRO, que estreou nesta quinta, dia 7. O primeiro episódio é dedicado a uma das maiores fazendas de alimentos orgânicos do Brasil, a Malunga, próxima à Brasília. Os programas, transmitidos no canal da EXAME no YouTube, também são tema de reportagens no site e nas mídias sociais.

Na primeira edição da newsletter EXAME AGRO, trazemos também uma reportagem exclusiva sobre os avanços em sustentabilidade da Tereos, um dos maiores produtores mundiais de açúcar. Outra matéria trata da TerraMagna, fintech de crédito rural que lançou um programa voltado à aquisição de fertilizantes. As estimativas para a safra agrícola de 2022, que deve bater recorde, são outro destaque.

Os assinantes da newsletter poderão conferir ainda os painéis da segunda edição do evento SuperAgro, promovido pela EXAME. Participaram dos debates, transmitidos nesta quinta, dia 7, especialistas e autoridades como o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, David Hodge, Martha Sellier, secretária especial da Secretaria de Programas de Parcerias de Investimento (PPI) do Ministério da Economia, e Cláudio Frischtak, presidente da consultoria Inter.B.