Os sucessos do cinema e a magia dos contos de fada ganham vida nos Parques Temáticos da Disney

Se existe um lugar no mundo onde os sonhos se tornam realidade, esse lugar é o Walt Disney World Resort. E é no Magic Kingdom Park que a fantasia reina e as férias mágicas ficam guardadas para sempre na memória. É nele que se encontra o icônico Cinderella Castle e suas exuberantes torres, gramados e jardins, além do próprio poço de desejos da Cinderela, lembrando aos visitantes que se é possível sonhar, é possível realizar.

Com vitrais artesanais fantásticos que contam a clássica história da princesa, o famoso castelo abriga o elegante Cinderella’s Royal Table, um restaurante temático de serviço de mesa em estilo medieval, aonde o visitante pode se sentir em um verdadeiro banquete da realeza.

E quem não sonha em encontrar seus personagens favoritos de perto? No Magic Kingdom Park os visitantes podem se encantar com encontros com alguns dos seus amigos Disney preferidos, seja pessoalmente ou em animados desfiles, como no Festival of Fantasy Parade, que traz muita música e dança em celebração às histórias da Fantasyland.

A montanha-russa mais rápida dos Parques da Disney

Para muito além da magia, o Magic Kingdom Park também é o lugar para os amantes de adrenalina e aventuras em alta velocidade. Recentemente o parque ganhou a eletrizante montanha-russa TRON Lightcycle / Run presented by Enterprise, uma das mais rápidas de todos os parques da Disney. Nela, os visitantes sobem a bordo do seu próprio Lightcycle e decolam em uma aventura de alta velocidade, deixando o mundo real para trás em uma jornada pelo Grid, o mundo computadorizado e sem horizontes de TRON, aonde não há limites para a emoção. E as novidades do Magic Kingdom Park continuam com a recém-inaugurada atração Tiana’s Bayou Adventure, uma charmosa e encantadora aventura musical inspirada no filme A Princesa e o Sapo, cheia de músicos do bayou se preparando para a grande festa da Tiana à moda da região sul dos Estados Unidos. Depois do passeio por tantos canais sinuosos, uma queda de 15 metros surpreende os convidados da celebração ao som do bom e velho jazz típico de Nova Orleans.

Por fim, depois de um dia vibrante e cheio de emoções, os visitantes podem se encantar com o fascinante espetáculo Happily Ever After presented by Pandora um show com fogos de artifício, luzes, projeções, lasers, efeitos especiais e uma trilha sonora encantadora que embalam uma celebração mágica ao redor do Cinderella Castle.

Happily Ever After (Disney/Divulgação)

Disney’s Hollywood Studios: diversão e aventura entre mundos incríveis

A magia da Disney também transforma o universo do cinema em realidade no Disney’s Hollywood Studios, ´com seu maior símbolo, a The Twilight Zone Tower of Terror, hotel “mal-assombrado” que . convida os visitantes para uma viagem à 5ª dimensão, que começa em um sombrio elevador – e termina com muita adrenalina em um mundo que vai além da imaginação.

O Disney’s Hollywood Studios abriga ainda a Mickey & Minnie’s Runaway Railway, a primeira atração dos parques Disney em que o Mickey Mouse, Minnie Mouse e seus amigos são as grandes estrelas. Nessa diversão para toda a família, Pateta é o condutor de uma aventura maluca em um trem desgovernado com muitas surpresas pelo mundo dos desenhos animados. E é nesse percurso cheio de reviravoltas que Mickey e Minnie tentam salvar o dia!

E para os fãs de cinema, é impossível não se aventurar com as áreas temáticas exclusivas dedicadas à galáxia de Star Wars e à divertida animação Toy Story. Em Star Wars: Galaxy’s Edge é possível ser um engenheiro em Millennium Falcon:Smugglers Run numa emocionante missão interativa de contrabando, ou juntar-se à Resistência em uma épica batalha contra a Primeira Ordem em Star Wars: Rise of the Resistance.

Já em Toy Story Land, crianças e adultos se sentem do tamanho de um brinquedo no quintal do Andy e encontram atrações para toda a família, fotos com personagens e uma montanha-russa divertida, a Slinky Dog Dash, que faz um passeio em alta velocidade, passando por brinquedos imensos e coloridos.

Star Wars: Galaxy’s Edge (Disney/Divulgação)

Sliky Dog Dash - Toy Story Land (Disney/Divulgação)

Depois de tantas emoções, a dica é relaxar nas incríveis acomodações dos Hotéis Resort, do complexo do Walt Disney World Resort, que oferecem o mesmo padrão de atendimento e magia de seus quatro Parques Temáticos – inclusive com acesso a todos eles – para todos os gostos e bolsos.

O descanso também faz parte da aventura – e dá aquele fôlego para curtir outros dois parques do complexo: o Disney's Animal Kingdom Theme Park, onde a magia encontra a natureza; e o EPCOT, parque que convida os visitantes a uma emocionante volta ao mundo.

Visite DisneyWorldBrasil.com para saber mais e começar a planejar as suas próximas férias mágicas.

© 2024 Disney. © & TM 2024 Lucasfilm Ltd. © 2024 Disney/Pixar. Slinky® Dog © Just Play LLC. Todos os direitos reservados.