Tradicional ou vegano? 11 sabores de panetone para o Natal 2022

Ainda que em clima de Copa do Mundo, as prateleiras dos supermercados, empórios e restaurantes já estão cheias de panetones e chocotones. Para o Natal deste ano, selecionamos os doces desde a versão tradicional, com frutas cristalizadas, aos não clássicos, como os panetones artesanais do restaurante Mocotó, feitos com ingredientes brasileiros como o pequi e o cumaru, e os doces da padaria Na Fila do Pão, feitos com goiabada e queijo da Serra da Canastra e novidades como o panetone vegano da La Pastina.

Mocotó

A padaria do restaurante comandado pelo chef Rodrigo Oliveira preparou panetones originais, com ingredientes brasileiros, fermentação natural, sem nenhum aditivo ou conservantes. A casa terá fornadas semanais até o Natal, com sabores como o Mocotone, feito com banana, caju, buriti, cupuaçu e goiaba, o Pequitone, com pequi e chocolate ao leite da Baianí Chocolates e o de Cambuci com chocolate branco da Baianí Chocolates. Todos os itens tem 550g e saem por R$ 89,90. Somente retirada na Vila Medeiros.

Av. Nossa Senhora do Loreto, 1100. Vila Medeiros, São Paulo. (11) 2951-3056.

Grand Cru

A maior importadora e distribuidora de vinhos finos da América Latina expande a sua linha Panettone Grand Cru. A linha exclusiva da importadora conta com três opções: Grand Cru Panettone Vinho do Porto (R$145,90 | 700g), uma massa suave e fresca proveniente do processo de fermentação natural com mousse de vinho do porto e cobertura de chocolate; Grand Cru Panettone Gotas Bites (R$79,90 | 200g), uma massa suave e fresca de pedaços de panetone proveniente de fermentação natural, com gotas de chocolates e cobertura de chocolate ao leite; e, o lançamento 2022, Grand Cru Panettone Laranja e Noz Pecan (R$99,90 | 400g), massa suave de fermentação natural, gotas de chocolates, pedaços de laranja cristalizada e noz pecã agridoce. Disponíveis em todas as lojas.

Na Fila do Pão

Para trazer o gosto do Natal, o padeiro Diêgo Penido trabalha artesanalmente na pasta de aromatização dos panetones, que este ano chegam nos sabores Clássico com frutas cristalizadas, preparado com pera, damasco, laranja, cereja, uvas passas reidratadas no rum (R$ 79); Chocolate, laranja e nozes pecã trufado com doce de leite artesanal da Casa Monjolo (R$ 98) e, para os fãs do clássico Romeu & Julieta, Goiabada e queijo da Serra da Canastra (R$ 89).

Priorizando os insumos nacionais, a manteiga, um dos ingredientes mais importantes na confecção da receita natalina, chega à Na Fila do Pão diretamente de São Sebastião da Grama, interior São Paulo, onde a empresa Roni trabalha há mais de 100 anos.

Além dos panetones, também é possível encontrar outras opções para presentear. O Pão de nozes pecã com melado de cana (R$ 28) é ideal para compor uma mesa de café da manhã ou da tarde. O bolo de especiarias com frutas cristalizadas (as mesmas do panetone clássico), é uma versão do famoso bolo de reis, de textura amanteigada e uma cobertura glaceada de laranja e açúcar de confeiteiro – pode ser adquirido em três tamanhos: o Festivo (R$ 129), com 1,5kg, para enfeitar e alegrar o paladar de até 10 pessoas na noite de Natal, 450g para presentear (R$ 29) e o Mini (R$ 17, 150g).

Rua Margarida, 30 - Barra Funda. Horários: Terça à sexta das 9h às 17h; Sábado e Domingo das 10h às 15h - Fechado no último domingo do mês; Feriados: consulte.

Dengo

Para comemorar o Natal em grande estilo, a Dengo Chocolates, marca brasileira de chocolate bean to bar que trabalha com pequenos e médios produtores de cacau do sul da Bahia e do Pará, apresenta combinações incríveis da tradicional massa de panetone, feita em fermentação natural, com ingredientes brasileiros. Com muita personalidade, mais cacau e menos açúcar, as receitas são repletas de sabor e alto astral, sendo o presente perfeito para a pessoa amada e um ótimo complemento para brindar os bons momentos do ano.

Explorando os sabores nacionais, as novidades deste ano são a releitura do Recheado com Goiabada (R$149,90 | 650g), que traz uma explosão do doce típico em seu recheio e uma deliciosa crosta de castanha-de-caju e coco ralado para finalizar, e o Recheado com Bananada (R$149,90 | 650g) com uma generosa camada de doce de banana, também finalizado com crosta de castanha-de-caju. A marca apresenta pela primeira vez os Cubos de Panetone (R$89,90 | 200g), pedaços da massa Dengo cobertos com chocolate ao leite 50% cacau.

Os clássicos não poderiam ficar de fora deste momento. Por isso, a marca recorda sabores marcantes em seu catálogo de Natal, como o Panetone com Gotas de Chocolate Ao Leite 50% Cacau (R$119,90 | 500g), que ganha a finalização de uma generosa camada de castanha-de-caju, encontrado também em sua versão mini (R$69,90 - 230g); o Gotas de Chocolate Ao Leite 50% Cacau, Laranja e Cupuaçu (R$119,90 | 500g), com pedaços de chocolate ao leite 50% cacau, com um toque de cítrico vindo da laranja e cupuaçu glaceados, finalizado com uma deliciosa crosta de castanha-de-caju; e o Recheado com Chocolate e Doce de Leite (R$149,90 | 650g), que traz a mistura perfeita entre os sabores natalinos com a irresistível crosta de castanha-de-caju Dengo.

A linha Troncos também ganha um novo integrante, o de Maracujá (R$154,90 | 400g) é a combinação perfeita do chocolate 50% cacau com recheios de maracujá, ganache e gianduia com massa folhada crocante. Além dele, há as versões Doce de Leite (R$154,90 | 400g), com chocolate 65% cacau com ganache de baunilha, doce de leite e gianduia com castanhas caramelizadas; e o Laranja (R$154,90 | 400g), chocolate ao leite 50% cacau recheado com ganache de laranja, gianduia e massa folhada com um leve toque de cachaça.

Lindt

Há mais de 50 anos no Brasil, a marca suíça lança para este Natal o Panettone Doce de Leite Coberto com Chocolate ao Leite (1Kg, R$ 139,90). O novo sabor chega para completar os já tradicionais panettones da marca, que são apresentados em outros quatro sabores: Panettone Gotas de Chocolate Amargo (600g, R$ 89,90 e 1kg, R$ 139,90), Panettone Creme de Avelã e Gotas de Chocolate (1kg, R$ 149,90), Panettone Trufado Chocolate Ao Leite (900g, R$ 139,90) e Panettone Laranja Siciliana e Gotas de Chocolate Amargo (600g, R$ 99,90). À venda nas lojas próprias e através do e-commerce shop.lindt.com.br.

La Pastina

Além dos sabores Gianduia, Prosecco com Uva Passa, Creme de Pistache com Gotas de Chocolate e Tradicional, a La Pastina lançou para este Natal o Panettone Vegano com Gotas de Chocolate Meio Amargo. Os panettones são produzidos de maneira 100% artesanal, com 2 dias de fermentação, processo que garante uma massa extremamente leve e de sabor único. São cinco opções de sabores: Panettone Creme de Pistache com Gotas de Chocolate (750g, R$ 189), Panettone Tradicional La Pastina (750g, R$ 174), Panettone Prosecco com Uva Passa La Pastina (750g, R$ 174), Panettone Gianduia La Pastina (750g, R$ 174) e Panettone Vegano com Gotas de Chocolate Meio Amargo La Pastina (750g, R$ 189,00). Os Panettones La Pastina estão à venda em supermercados e empórios premium do Brasil, e online em lapastina.com.

S'OUI

A marca estreante, que acaba de lançar uma linha de brioches em diversos sabores também desenvolveu seu primeiro panettone de limão siciliano com gotas de chocolate (R$ 109). Com 900 gramas, o doce vem embalado em lata presenteável. À venda em soui.com.br.

Nonna Rosa

O clima natalino já toma conta do restaurante italiano Nonna Rosa, capitaneado pelo jovem restauranteur Marcelo Muniz. Neste ano, a casa apresenta o Pane al Cioccolato (500 g, R$ 85), feito com chocolate 56% de cacau, e o Panettone de Frutas (500g/R$ 85). Ambos são produzidos de forma artesanal, feitos com fermentação natural, num processo de dura cerca de três dias.

Endereço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo. (11) 2369-5542. De segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.

St Chico

A chef-padeira Helena Mil-Homens fará esse ano além do panetone tradicional, com passas no Contreau e amêndoas (R$ 18,50 com 100g, R$ 34,50 com 250g e R$ 66 com 500g) e o panetone de chocolate floresta negra com nibs de cacau, chocolate ao leite e amarena (R$ 22,50 com 100g, R$ 45 com 300g e R$ 85 com 500g), a Guirlanda de Zaatar feita com massa com azeite e a especiaria (R$ 63/kg) e uma série especial de croissant de matcha finalizado com glacê de laranja (R$ 14,50 a unidade). Porém, a grande estrela esse ano do menu é o Pandoro, brioche fofinho feito com baunilha (R$ 45).

Rua Fernão Dias, 461 - Pinheiros, São Paulo. (11) 97280-9010, Rua dos Pinheiros, 555 - Pinheiros - São Paulo. (11) 94349-5972 e Avenida Higienópolis, 467.

Stelle Cookierie

A confeitaria comandada por mãe e filha, Stella e Fernanda Afonso, traz mais uma vez várias opções de sabores, seja para consumo próprio ou para presentear. Além da versão clássica de frutas cristalizadas (R$ 95; 550g) e do Panechoco, com gotas de chocolate (R$ 95; 550g), aparecem criações como Romeu e Julieta (R$ 140; 900g), que vem recheado de um leve creme de cream cheese e goiabada caseira. No Apple Pie (R$ 140; 900g) o recheio é de torta de maçã com toque de canela e, na cobertura, crumble. E, no Panechoco Pão de Mel (R$ 140; 900g), entram doce de leite caseiro e brigadeiro sabor pão de mel.

Na linha ultra recheados, aparecem o Panechoco Biscoff (R$ 160; 1,05kg), que tem recheio cremoso à base de biscoito Belga Lotus, e o de Dragê com Brigadeiro (R$ 160; 1kg), preenchido com brigadeiro tradicional ou meio amargo e coberto com dragê.

Os pedidos tanto da Stelle Cookierie quanto da Stelle Zero podem ser feitos até o dia 20 de dezembro, pelo telefone (11) 99254-0149 (WhatsApp). Retirada no Campo Belo – São Paulo. (11) 99254-0149 (WhatsApp).

Kopenhagen

Para este ano, entre os lançamentos da marca de chocolates estão o Panettone Língua de Gato Black & White e o Panettone Doce de Leite. O primeiro é feito com gotas de chocolate ao leite, recheio do tradicional língua de gato e chocolate branco. O panettone ainda recebe cobertura de chocolate ao leite e decorado com língua de gato, (R$ 129,90, 900g). Já o panetone de doce de leite (R$ 114,90, 700g) tem recheio com o doce mineiro e cobertura com chocolate ao leite e decoração com chocolate branco. Além destes, há ainda outros sete sabores. À venda nas lojas e no e-commerce: kopenhagen.com.br/natal#1.

