Cinco bares em São Paulo para você se sentir no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro comemora seus 458 anos neste 1º de março lindo como sempre. As belas paisagens, a música boa e o clima quente fizeram da cidade Patrimônio Cultural da Humanidade eleita pela Unesco. Muito além de praia, biscoito Globo e mate gelado, a capital que abriga uma das sete maravilhas do mundo continua inspirando.

Para quem não pode viajar para a cidade na data mas quer se sentir um pouco carioca sem sair de São Paulo, a pedida é dar um rolê, ou melhor, um rolé para tomar um bom chope gelado em um dos cinco bares selecionados abaixo. Aproveite.

PIRAJÁ

Há mais de duas décadas o bar Pirajá vem propagando e a cultura boemia com muito samba, o bem tirado chope e ótimos petiscos. O título de Embaixada Carioca em São Paulo foi reafirmado por figuras ilustres do samba e autenticamente cariocas como Beth Carvalho, Ney Lopes, João Nogueira e o padrinho da casa Moacyr Luz.

No bar, todos os detalhes fazem o cliente se sentir no Rio de Janeiro, desde a calçada que faz referência ao calçadão de Copacabana até a decoração com fotos e objetos típicos da cidade. O cardápio completa a experiência do visitante com clássicos da baixa gastronomia como croquetes, pastéis e caipirinha. Além do seu prato mais típico: a feijoada individual, feita com a receita e aval da Tia Surica, matriarca da Portela e integrante da velha guarda da escola, servidas as quartas-feiras e aos sábados, prato perfeito para celebrar a data com a família e amigos (69 reais).

Pirajá: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64

BAR DO ZECA PAGODINHO

Zeca Pagodinho é uma das figuras mais emblemáticas do samba e do Rio de Janeiro. Depois de emplacar um grande sucesso com o bar na sua cidade natal, agora é a vez dos paulistas curtirem um bom samba com cerveja gelada, na Neo Química Arena, localizada na zona leste de São Paulo. Além das atrações musicais, os visitantes podem apreciar uma vista completa para o campo, deliciosos petiscos e a aproveitar para tirar uma selfie com a famosa estátua em tamanho real do artista.

Bar do Zeca Pagodinho: Av. Miguel Ignácio Curi, 111

BOTECO BELMONTE

Com oito unidades no Rio de Janeiro, a rede chegou em São Paulo em 2022 e já caiu no gosto dos paulistas. A casa remete aos tradicionais botecos cariocas, com uma dose de conforto e aconchego e ainda oferece uma ampla variedade de comidas e bebidas, além de música ao vivo.

Boteco Belmonte: R. Girassol, 384

BOTECO RAINHA

Outro bar tipicamente carioca que iniciou sua operação em São Paulo no ano passado foi o Boteco Rainha. Sucesso no Leblon, o bar chegou para conquistar os apaixonados pela cidade maravilhosa com clássicos como torresmo, polvo com vinagrete e chopp garotinho.

Boteco Rainha: R. Pedroso Alvarenga, 1181

CHEZ CLAUDE

Se a ideia for fugir um pouco dos botecos e conhecer uma casa mais requintada, o Chez Claude é o lugar ideal. O restaurante do chef Claude Troisgros, localizado no Itaim Bibi, tem decoração descontraída e um menu mais refinado. Além da carta de drinques assinada por Esteban Ovalle.

R. Prof. Tamandaré Toledo, 25