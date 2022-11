Chevrolet publica homenagem ao rival Volkswagen Gol nas redes sociais

Enquanto o Volkswagen Gol se despede do mercado brasileiro como carro mais vendido da história, um antigo concorrente não esqueceu as homenagens ao modelo: a Chevrolet – assinando pelo best-seller Onix – publicou mensagens nas redes sociais dedicadas ao veterano. Lançado em 1980 com a missão de substituir o Fusca, o hatch teve mais de 7 milhões de unidades vendidas por aqui.

“O Brasil se despede de um dos grandes craques das ruas: o Gol, que, junto com Onix, mudou o jeito que as pessoas pensam em carros. Vai tranquilo que a gente continua fazendo o nosso melhor para seguir em frente nessa estrada”, publicou o fabricante norte-americano no Instagram, como legenda para a imagem que diz “concorrentes sim, inimigos nunca” em agradecimento ao carro da VW.

Líder de mercado por 27 anos consecutivos, o Volkswagen Gol vendeu mais que o dobro do Onix em 2013, primeiro ano completo do Chevrolet, lançado no fim de 2012: foram 255.049 unidades contra 122.332, de acordo com a Fenabrave. Mas, já no ano seguinte, o hatch perdeu as versões de entrada (que ainda eram do modelo antigo), diminuiu as vendas e perdeu a liderança para o Fiat Palio.

Em 2015, o Chevrolet Onix assumiu de vez a primeira colocação no mercado brasileiro, que manteve até 2020 – antes de a produção ser afetada pela falta de componentes durante a pandemia e a Fiat Strada assumir a liderança em 2021. Nos últimos cinco anos, o VW Gol ainda enfrentou concorrentes mais recentes e com projetos mais atualizados, como é o caso do Ford Ka e do Hyundai HB20.

Dentro de casa, a Volkswagen preparou uma edição limitada para marcar o fim das vendas do hatch, que terá as últimas 1.000 unidades enumeradas e com detalhes exclusivos, como a pintura vermelha inspirada no “irmão” Nivus, logotipo que remete às tradicionais rodas orbitais do início da década de 1990, além de todos os equipamentos disponíveis; já os preços devem passar dos 120 mil reais.

