Porsche Taycan Cross Turismo: conheça detalhes do carro eleito mais desejado e bonito do Brasil

O Porsche Taycan Cross Turismo foi eleito o carro mais desejado e mais bonito acima de 300 mil reais entre os lançamentos dos últimos 12 meses em Os Melhores Carros 2022 – que reuniu no júri especialistas, influenciadores e jornalistas de estilo de vida. Detalhes de motorização, torque e velocidade máxima não tiveram protagonismo para escolha: o que conta aqui é a percepção do público. E que tal conhecer mais o modelo?

Eis que essa perua serve como pièce de résistance aos fãs da categoria, que foi praticamente extinta nas últimas décadas, quando os SUVs invadiram o mercado automotivo em todo o mundo. E não é exagero dizer que parte do sucesso desse carro se deve ao desenho futurista inspirado no conceito Mission E Cross Turismo, que também antecipou as tendências que serão seguidas pela marca.

Existem duas configurações no mercado brasileiro: Taycan 4 Cross Turismo e Taycan 4S Cross Turismo – que são praticamente iguais no desenho, mas se diferenciam pelo conjunto elétrico que oferece até 476 cv de potência na opção de entrada e 571 cv na topo de linha. Em ambos os casos, a autonomia combinada (cidade e estrada) é de até 490 km, segundo a medição pelo padrão WLTP.

Confira as versões e preços do Porsche Taycan Cross Turismo

Taycan 4 Cross Turismo – 699.000 reais;

Taycan 4S Cross Turismo – 739.000 reais.

Principais equipamentos de série do Porsche Taycan Cross Turismo

Taycan 4 Cross Turismo – Ar-condicionado com duas zonas de temperatura; oito airbags; assistente de manutenção de faixa; sistema de aviso e frenagem de emergência; assistente automático de estacionamento com câmera de ré; sistema multimídia com tela de 10,9” compatível com Apple CarPlay; monitoramento de pressão dos pneus; chave presencial com partida por botão; faróis de LED; rodas aro 19”; e carregador doméstico de 11 kW.

Taycan 4S Cross Turismo – Todos os equipamentos da versão Taycan 4 Cross Turismo, mais ar-condicionado com quatro zonas de temperatura; pinças de freio na cor vermelha; e sistema de som da marca Bose.

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Bazaar), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Cássio Cortes (Auto+), Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/SBT Brasília), Fábio Trindade (Motor1), Gabriel Aguiar (EXAME), Gisele Vitória (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto, Jorge Moraes (CBN/Recife), Karina Simões, Marcus Vinícius Gasques (Autoesporte), Milene Rios, Paula Braga (Automotive Business), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges, Rodrigo Ferreira (Webmotors), Silvana Holzmeister (L’Officiel), Susana Barbosa (Elle), Tião Oliveira (Estadão)

