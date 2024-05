Chefs e sommeliers premiados farão jantar para ajudar na recuperação do RS

Em um esforço para ajudar as milhares de pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, um grupo de renomados chefs e premiados sommeliers realiza um jantar com renda revertida para as vítimas da tragédia. Organizado pelo chef Christiano Ramalho, do Bistrô da Casa, o encontro beneficente ocorrerá no dia 3 de junho, nos jardins da Casa da Glória, no Rio de Janeiro. O custo por pessoa é de R$ 500, e todo o dinheiro arrecadado será destinado ao projeto “Irmãos de Talheres”, cujo objetivo é fazer milhares de marmitas e distribuir aos atingidos.

Vão cozinhar em prol das vítimas das enchentes os chefs Claude Troisgros, Thomas Troisgros (Toto e Oseille), Roberta Sudbrack (Sud Pássaro Verde), Silvana Bianchi (Pastrella), Bruno Katz (Nosso, Katz-su e Chanchada), Pedro Coronha (Koral), Jessica Trindade (Chez Claude), Gonzalo Vidal, Gustavo Rinkevich (Rocka Búzios), além de Christiano Ramalho. Nenhum dos chefs cobrará cachê, e todos os insumos serão doados por eles em um esforço conjunto.

Os vinhos servidos no jantar serão gaúchos e oferecidos pela importadora Zahil. Os rótulos terão o serviço feito por um time de peso com os sommeliers: Haroldo Nunes (Chez Claude), Marlene Souza (professora de enologia e sommeliere), Mariana Sarmento (Adega On Line), Isaura Monique (Chez Claude), Raimundo Pires (Zahil), Gilton Leite (Território Aprazível), Gabi Teixeira (Belisco), João Pedro (Alloro al Miramar), Douglas Lima (Grupo Trëma), Itamar Ferreira (Chez Claude), Alexandre Loureiro (sommelier), Ezequias Almeida (Mercearia da Praça), Altair Neto (Bota Restaurante) e Thiago Marques (Restaurante Joaquina).

A noite beneficente contará também com welcome drinks preparados pelo empresário e mixologista Jonas Aisengart. Os hortifruti serão fornecidos pela Orgânicos da Fátima, uma das maiores parceiras de produtos sem agrotóxicos do Rio de Janeiro. Águas Evian e café da marca Três Corações também estarão disponíveis. A decoração das mesas ficará a cargo da decoradora Andrea Ramos.

Os músicos do Trio Edu Neves contribuirão com a trilha sonora do evento, abrindo mão de seu cachê em solidariedade à causa. “Entendemos que, para levantar um estado inteiro, não devemos nos mobilizar apenas nos primeiros dias. Ainda será preciso ajudar por muito tempo”, lamenta o chef Christiano Ramalho.

Serviço