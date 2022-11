CASUAL Exame revela os melhores carros e marcas automotivas do Brasil

Você sabe qual é o carro considerado mais bonito do Brasil? E qual tem fama de mais confiável? É para responder essas perguntas que CASUAL Exame Os Melhores Carros 2022 reuniu um júri com especialistas do mercado automotivo e jornalistas de diferentes áreas para escolherem os favoritos em categorias que refletem e que consideram a percepção do público.

“Desde o começo, tivemos essa preocupação de convidar jurados que falassem dos mais diversos temas, justamente para buscar uma representação do mercado”, diz Ivan Padilla, editor da Exame para o núcleo de CASUAL, Ciência, Esporte e Tecnologia.

Com publicação prevista para a edição de novembro da Exame, que deverá ser lançada na metade deste mês, CASUAL Exame Os Melhores Carros 2022 levou em consideração os veículos lançados nos últimos 12 meses, além de empresas com operação oficial no mercado brasileiro e/ou fabricação nacional. Ao todo, concorreram mais de 40 modelos e 26 marcas.

“Existem premiações que analisam o mercado apenas do ponto de vista técnico, mas percebemos que também havia espaço para entender a percepção do público”, explica Gabriel Aguiar, repórter da Exame na editoria CASUAL e coordenador do projeto.

Conheça as categorias de CASUAL Exame Os Melhores Carros 2022

Veículos até R$ 300 mil

Carro mais bonito;

Carro mais confiável;

Carro mais tecnológico;

Carro mais luxuoso;

Carro mais desejado.

Veículos acima de R$ 300 mil

Carro mais bonito;

Carro mais confiável;

Carro mais tecnológico;

Carro mais luxuoso;

Carro mais desejado.

Marcas

Marca mais esportiva;

Marca mais confiável;

Marca mais tecnológica;

Marca mais luxuosa;

Marca mais desejada.

Conheça o júri de CASUAL Exame Os Melhores Carros

Alex Ruffo (Jovem Pan)

Antônio Meira Jr. (Correio)

Cássio Cortes (Auto+)

Clayton Sousa (SBT Brasília)

Fábio Trindade (Motor1)

Jorge Moraes (CBN / Band / UOL)

Marcus Vinícius Gasques (Autoesporte)

Milene Rios (TV Globo)

Paula Braga (Automotive Business)

Paulo Campo Grande (Quatro Rodas)

Rodrigo Ferreira (Webmotors)

Tião Oliveira (Estadão)

Chico Barbosa (@chico.barbosa)

João Anacleto (@janacletos)

Karina Simões (@ks1951)

Rafaela Borges (@rafaelatborges)

André Aloi (Harper’s Bazaar)

Gisele Vitoria (Robb Report)

Giulianna Iodice (Versatille)

Helena Galante (Cláudia / Boa Forma)

Silvana Holzmeister (L’Officiel)

Susana Barbosa (Elle)

