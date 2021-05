Carros e motos da polícia de Nova York chegam às ruas de São Paulo

Atordoados pelo redemoinho de luzes vermelhas e sirenes estridentes, os pedestres confusos que avistam carros e motos do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) circulando pelas ruas da cidade de São Paulo podem precisar de um segundo para se orientar.

Por trás do espetáculo está um grupo de fãs obcecados por uma das forças policiais mais reconhecidas do mundo, cujo hobby é reformar carros e motos como sendo da Polícia de Nova York, inspirados por filmes e séries policiais como Law & Order.

"Na verdade, é uma confusão às vezes", disse Fabio Denzin, dono não só de um Ford Crown Victoria pintado como um carro da polícia de Nova York, mas também de uma van e uma moto. "Algumas viaturas o pessoal até pensa que é a polícia real de Nova York que está fazendo patrulhamento, ou que veio ajudar a polícia do Brasil em alguma ação específica."

Embora se passar por policial seja crime no Brasil e em muitos países, Denzin e outros fãs da polícia de Nova York dizem que não se enquadram, porque não estão se passando por policiais brasileiros.

O Brasil tem um histórico de crimes envolvendo falsificação de identidade policial, incluindo um assalto em 2019, no qual investigadores reportaram que os ladrões usavam trajes da Polícia Federal para entrar em um aeroporto e roubar 40 milhões de dólares em ouro e outros metais.

"É a nossa paixão. Alguns gostam de carros militares, outros de barcos e nós gostamos de uniformes da polícia", disse Eduardo Tai, que iniciou sua réplica do carro da polícia de Nova York há 11 anos. Ele comprou uma versão civil de uma Crown Victoria, depois foi comprando aos poucos os acessórios da polícia de Nova York em sites como o eBay.

Ele e seu grupo se acostumaram com a atenção. "Muita gente aborda e vem falar em inglês conosco, então você tem de desempenhar um pouco, para falar um pouco de inglês", disse Johnny Brito, vestido com um uniforme original da NYPD que comprou online, sentado em uma moto Harley-Davidson Road King com a marca da polícia de Nova York.

