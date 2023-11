Carro superesportivo de R$ 20 milhões chega ao Brasil. Saiba qual é

Entre os carros de luxo estão marcas como as alemãs Audi, BMW, Mercedes e Porsche, as linhas da Jaguar Land Rover como Range Rover e Discover, até a italiana Ferrari está nesse grupo. Acima desse patamar estão os supercarros que custam cinco dígitos como Pagani e Bugatti.

Um desses carros fora de série acaba de chegar ao Brasil. Trata-se de uma unidade do modelo Gemera da sueca Koenigsegg, uma marca que produz veículos personalizados e que redefine os limites do luxo e da alta performance.

É o primeiro carro da marca que desembarca no país que se tem notícia, pela importadora Toys for Boys, a um custo estimado de 20 milhões de reais. O preço elevadíssimo se justifica pela exclusividade e pela performance.

Velocidade de 400 km/h

Trata-se de um supercarro de produção limitada de apenas 300 exemplares. É o primeiro carro de quatro lugares da marca, um grand tourer híbrido plug-in lançado em 2020.

O Gemera pode chegar a 400 quilômetros por hora, mais veloz que um Fórmula 1, e vai de zero a 100 em apenas 1,9 segundo. Segundo o fabricante, o carro tem o equivalente a 1.723 cv e torque de 1,27 megawatt de energia. Em vez de apenas um motor são dois propulsores, um elétrico e um convencional.

A Koenigsegg Automotive AB é uma marca recente. Foi lançada em 1994 pelo engenheiro Christian von Koenigsegg, que tinha o sonho de criar o carro esportivo perfeito. Entre os modelos está o Koenigsegg Jesko, com nome em homenagem ao pai de Christian, que chega a alcançar 480 quilômetros por hora.

A Toys for Boys, importadora que está trazendo o Gemera, foi fundada em 2013 por Fábio Amaja. No início da operação fazia também a importação de aeronaves e barcos. Hoje o foco está voltado para carros. A empresa conta com uma loja no shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

A má notícia para quem pode se interessar pelo Gemera é que o carro que chega agora já tem dono. A boa noticia é que existe outra unidade disponível para encomenda, com prazo de um a dois anos.