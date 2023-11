Qual o carro mais bonito do Brasil, segundo ranking EXAME Casual

Pela segunda vez, EXAME Casual elege os Melhores Carros do Ano de 2023 lançados nos últimos 12 meses no Brasil. A escolha contou com a ajuda de um júri formado pelos maiores especialistas e influenciadores do setor no país, além dos principais jornalistas de estilo de vida (veja a lista abaixo).

Em nossa eleição, o desejo e o prazer contam tanto quanto as informações técnicas de praxe, como motorização e velocidade máxima. Foram avaliados mais de 70 lançamentos de 25 montadoras, que resultaram na lista apresentada em dez categorias principais de carros, divididos entre acima e abaixo de 300.000 reais (mais desejado, luxuoso, confiável, bonito e tecnológico), e cinco categorias de marca (mais esportiva, desejada, confiável, tecnológica e luxuosa).

Os carros mais bonitos do Brasil em 2023 escolhidos pelos jurados foram: o Porsche 911 GT3 RS, na categoria acima de 300.000 reais, e o Kia Niro, no recorte feito de carros até 300.000 reais.

Carro mais bonito até R$ 300.000: Kia Niro

Kia Niro.

Além do design externo e interno, um dos principais atributos da segunda geração do Niro são os dois motores, um a gasolina e com injeção direta, e o outro elétrico, que proporciona potência combinada de 141 cavalos. Na parte de tecnologia, tem o sistema chamado Adas (Advanced Driver Assistance System), capaz de auxiliar na direção, por exemplo identificando pontos cegos. As maçanetas externas são da cor do veículo, sendo as dianteiras com funcionamento por toque. Segundo o Inmetro, o híbrido Kia Niro faz 17,7 quilômetros por litro na estrada e 19,8 quilômetros por litro na cidade, sendo um dos mais econômicos da categoria. O preço parte de 243.990 reais.

Carro mais bonito e o mais desejado acima de R$ 300.000: Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS.

O mais bonito e o mais desejado. As duas características se complementam na wishlist dos apaixonados por carros. O Porsche 911 GT3 RS foi o escolhido pelos jurados nas duas categorias, no recorte feito acima de 300.000 reais. A aparência do esportivo é caracterizada pelo grande número de elementos aerodinâmicos funcionais, muito similares aos dos carros de corrida. O atributo mais proeminente é a asa traseira, com sistema de redução de arrasto (DRS, na sigla em inglês). Para alcançar maiores velocidades em seções retas da pista, o DRS permite que as asas sejam achatadas ao toque de um botão, conferindo mais estabilidade. O superesportivo tem câmbio de sete marchas, acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 3,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 296 quilômetros por hora na sétima marcha. O carro é vendido apenas sob encomenda, em razão do alto nível de personalização, e o preço parte de 1,92 milhão de reais.

Os melhores carros do ano de 2023

Categoria até R$ 300.000

Carro mais bonito Kia Niro Carro mais confiável Honda HR-V Carro mais tecnológico Ford Ranger Carro mais luxuoso BMW X1 Carro mais desejado BYD Seal EV

Categoria acima de R$ 300.000

Carro mais bonito Porsche 911 GT3 RS Carro mais desejado Porsche 911 GT3 RS Carro mais confiável Land Rover Defender 110 75th Limited Edition Carro mais tecnológico BMW i7 xDrive60 M Sport Carro mais luxuoso Land Rover Range Rover Sport

As marcas

Marca mais esportiva Porsche Marca mais desejada Porsche Marca mais confiável Toyota Marca mais tecnológica BMW Marca mais luxuosa Mercedes-Benz

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Chiappero Schaun (Autoesporte),Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Cássio Cortes (Brazil Journal), Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/SBT Brasília), Eduardo Sodré (Folha de S.Paulo), Fábio Trindade (Motor1), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Guilherme Fontana (Quatro Rodas); Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto (A Roda), Jorge Moraes (CBN), Júlia Storch (EXAME), Milene Rios; Paula Braga (Automotive Business), Paula Toco (Pé na Estrada/SBT e Massa FM); Rafaela Borges (Primeira Classe/Uol), Rodrigo Ferreira (Webmotors), Susana Barbosa (Elle) e Tião Oliveira (Estadão).

*Os preços têm como base a tabela até setembro de 2023 e podem sofrer alteração entre o fechamento da edição e a publicação.