Bulgari inaugura primeira loja em Goiânia

Após duas inaugurações em São Paulo, a Bulgari parte para outra região do país, desta vez apresentando sua coleção de joalheria e acessórios em Goiânia.

O espaço criado pela Bulgari está aberto ao público no piso térreo do shopping Flamboyant e ficará em operação até dezembro de 2023.

A casa italiana, que abriu sua primeira unidade brasileira em 2012, continua investindo nas operações locais, e agora, inaugura mais um ponto como parte do plano de expansão no Brasil.

O design da loja mistura a cor magenta e tons de açafrão, cores da Maison. Enquanto elementos de malha metálica de latão e mármore, uma referência à arquitetura da Cidade Eterna.

Em entrevista à Casual Exame, Elodie Thellier, Presidente da Bulgari na América Latina e Caribe comenta sobre os planos de expansão da marca no país.

Por que a escolha de Goiânia para abertura da terceira loja no país?

Estamos explorando a ideia de expandir nossa presença fora de São Paulo há alguns anos. No entanto, precisávamos primeiro estabelecer uma forte presença em São Paulo e aumentar a visibilidade da marca. Por conta da pandemia, tivemos que ajustar nossas prioridades e adiar alguns planos, contudo, o lançamento do nosso e-commerce nos permitiu atrair e recrutar clientes fora de São Paulo, o que nos levou a acelerar nossa decisão. Além disso, por já termos clientes de outras regiões que constantemente compram em São Paulo, nós sabíamos que havia potencial em outras áreas do país.

Qual a importância desse novo ponto de venda para a marca?

Sendo o primeiro ponto de venda direto fora de São Paulo, essa localização é muito importante para nós. Assim como qualquer expansão, no começo ela apresentará desafios operacionais, no entanto, temos certeza que isso nos ajudará a gerar insights valiosos sobre o comportamento do consumidor e possibilidades para futuras expansões.

Quais peças são mais procuradas pelos clientes da região centro oeste do país, o perfil de público é parecido com o de São Paulo?

Nós temos uma porcentagem maior de clientes consumidores de relógio no centro oeste comparado com São Paulo e o resto do país. Por exemplo, nossos icônicos relógios Serpenti Tubogas são altamente procurados, o que é muito positivo para a marca dada nossa distinção artesanal, inovação e design nessa categoria.

Quais diferenciais essa loja oferece comparada às outras?

Em termos de inventário, essa loja terá mais representatividade de diversidade de produtos abrangendo o universo das nossas mais icônicas coleções, como nas nossas localizações em São Paulo. Em relação a estética, o design da loja apresenta as cores icônicas cativantes da Maison como o magenta, tons de açafrão, que transmitem uma sensação palpável do calor, alegria e brilho de Roma.

Quais são as expectativas com a nova loja e para o mercado de luxo esse ano?

Tendo em vista o crescimento e os excelentes resultados que tivemos nesses dois últimos anos, nós temos grandes expectativas para essa loja e o mercado de luxo. Mesmo os clientes começando a viajar para fora e adaptando o comportamento de compra deles, como marca nós continuamos a expandir nossa presença e visibilidade, enquanto que ao mesmo tempo nós construímos lealdade por meio dos nossos fortes programas de CRM, que têm mostrado resultados positivos continuamente.

