Com Alcaraz fora por lesão, veja quem são os favoritos em Roma

A chave principal no Masters 1000 de Roma, na Itália, foi iniciada nesta segunda-feira, apenas um dia após a final do torneio em Madrid. Carlos Alcaraz, o novo fenômeno do tênis mundial, saiu vencedor na Espanha após derrotar Alexander Zverev. O jovem de apenas 19 anos, porém, não poderá aproveitar o embalo, pois ficará de fora dos confrontos desta semana devido ao cansaço e uma lesão no tornozelo. Sem o número 6 do mundo em ação, veja em quem ficar de olho durante a competição.

Roma é o quinto Masters 1000 da temporada e o terceiro disputado no saibro. Sete tenistas do top-10 estarão presentes no evento, após as desistências de Alcaraz, Daniil Medvedev (nº 2) e Matteo Berrettini (nº 8).

O jovem espanhol de 19 já conquistou quatro títulos nesta temporada, somando 28 vitórias. Sem ele para dar trabalho, o título deve ficar entre mãos já conhecidas. Além de Novak Djokovic e Rafael Nadal, Alexander Zverev e Stefanos Tsisipas são os favoritos.

Rafael é o tenista que mais vezes venceu o Masters 1000 de Roma: já ganhou o título dez vezes na carreira. Com desempenho de dez vitórias em 12 finais disputadas, o atual número 3 do mundo sempre está entre os favoritos. Um confronto dele contra Djokovic pode acontecer por uma vaga na decisão, já que os dois caíram no mesmo lado da chave.

O sérvio, por sua vez, procura se recuperar no circuito após uma sequência de polêmicas. O número 1 do mundo já foi campeão cinco vezes em Roma, mas ainda não ganhou nada nesta temporada.

Do outro lado da chave, o terceiro do mundo e cabeça de chave número 2 Alexander Zverev entra direto na segunda rodada, e encara um tenista do qualifying.

Já o grego Stefanos Tsisipas poderá ter um caminho mais complicado. Ele deve ter Pablo Carreño Busta nas oitavas e Andrey Rublev nas quartas.

