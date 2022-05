Ronaldinho Gaúcho ganha documentário em streaming da Fifa

Se até alguns anos atrás era impensável encontrar na televisão documentários sobre os principais ídolos do futebol, hoje eles se tornaram febre mundial. O mais recente divulgado é o de Ronaldinho Gaúcho, que foi lançado nos últimos dias pelo novo canal de streaming da Fifa.

Intitulado O Homem Mais Feliz do Mundo, ele foi gravado há quase um ano no Brasil, Londres e Barcelona. Como não poderia deixar de ser, mostra a trajetória do craque - especialmente nos anos 2000, e reflete os motivos de ele ter permanecido tão pouco tempo no auge. O filme traz também alguns assuntos polêmicos, como a prisão no Paraguai após entrar no país usando um passaporte falso.

Eleito melhor jogador do mundo em 2004 e 2005, Gaúcho se junta a outros craques do futebol mundial ao ganhar uma série: Neymar, Cristiano Ronaldo, Romário, Maradona, Simeone, Roberto Baggio, entre outros.

A pergunta que fica é: quais os motivos que tem levado as produtoras a desenvolverem tantos conteúdos deste tipo?

Para Bruno Maia, executivo de inovação no esporte e CEO da Feel The Match, empresa que produz conteúdos esportivos para streaming, e atualmente considerado um dos principais especialistas deste segmento, esse consumo, de fato, aumentou de forma assustadora durante a pandemia.

"Estamos falando de uma geração de consumidores habituados a assistir conteúdos na hora e local em que quiser, e o formato “ao vivo” do esporte ganha um companheiro para suprir a demanda", afirma.

"O filme de Ronaldinho tem um aspecto interessante de se focar especialmente na passagem de R10 pelo Barcelona, deixando de fora vários outros momentos importantes. Mais do que um defeito, isso tende a ser uma marca de muitas produções que se aproveitam do formato para se aprofundar um período ou acontecimento e guarda o resto da biografia para futuros projetos. Já em termos de conteúdo, é muito rico. O fato do irmão Assis ter ficado famoso quando Ronaldinho ainda era uma criança, deve ter ajudado a que a família mantivesse a recorrência de se gravar. Isso nos permite um material vasto que ajuda a entender a origem do craque. Isso é muito comum nos filmes e séries norte-americanos de esporte pois lá eles têm muito mais essa cultura. Aqui no Brasil, antes dos anos 90, é muito raro achar esse tipo de registro dos nossos astros antes da fama. Nesse sentido, o filme de R10 também se destaca", completa.

De acordo com o Gauge Report, da Nielsen, o consumo de vídeo nessas plataformas aumentou 21% apenas no primeiro semestre de 2021 – um número impressionante considerando o aumento que já havia sido observado ao longo de 2020. A Netflix, por exemplo, conquistou novos 1,5 milhão de assinantes no segundo semestre, sendo que no mesmo período de 2020, início da pandemia, foram 10 milhões de novos clientes.

"No rastro da líder, os principais grupos de mídia e comunicação do planeta estão lançando suas plataformas próprias no mercado, aumentando a competitividade e a demanda por conteúdo original. A recente aquisição da HBO Max, da Warner Media, pela Discovery, mostra o apetite dos gigantes por um lugar de liderança neste segmento", complementa Bruno Maia.

Diante de uma geração de consumidores habituados a assistir conteúdos na hora e local em que quiser, o formato “ao vivo” do esporte ganha um companheiro para suprir a demanda. Além disso, os altos custos dos direitos de transmissões ao vivo – mais difíceis de serem negociados globalmente do que conteúdos originais – e o crescimento da presença dos grandes atletas como marcas maiores do que seus próprios times mudam o cenário do mercado.

"Conteúdos originais ainda adicionam valor em uma cauda longa de receitas, que não se expira quando o evento acaba. Não à toa a Netflix já anunciou o investimento de US$ 17bi em novos conteúdos originais para 2022 e a HBO Max promete mais, US$ 20 bi", aponta o CEO da Feel The Match, que é produtor e diretor da série Romário, o Cara, que deverá ser lançada no primeiro semestre de 2023 em parceria com a HBO Max.

"Acredito que será a maior série de um jogador de futebol. Nenhuma produção percorreu essa quantidade de países para mostrar a vida de um atleta de alcance global como o Romário. Foram nove ou 10 nações, com mais de 80 entrevistados e uma material realmente muito grande sobre a vida de um jogador”, revela.

Abaixo, confira algumas das séries e filmes que estão em exibição nas principais plataformas de streaming.

Séries

Simeone, Living Match by Match [Amazon Prime Video]

Maradona: Conquista de um Sonho [Amazon Prime Video]

Cristiano Ronaldo [Netflix]

Neymar [Netflix]

Ted Lasso [Apple TV+]

The English Game [Netflix]

Club de Cuervos [Netflix]

Apache: A Vida de Carlos Tevez [Netflix]

Sunderland Até Morrer [Netflix]

Juventus: Prima Squadra [Netflix]

PSG Cidade Luz, 50 Anos de Lenda [Amazon Prime Video]

Captain Tsubasa [Amazon Prime Video]

Romário [HBO Max, em produção]

Filmes

Miller & Fried – As Origens do País do Futebol [Amazon Prime Video]

Santo Marcos [Amazon Prime Video]

Diego Maradona [HBO Max]

Pelé [Netflix]

Santo Time [Netflix]

O Divino Baggio [Netflix]

