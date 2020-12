Blue Ivy Carter, herdeira e (possível) vencedora do Grammy

Ser filha de dois grandes astros da música tem suas consequências. No caso de Blue Ivy Carter, filha de ninguém menos que Beyoncé e Jay-Z, a fama vem acompanhada de trabalhos e premiações. A pequena de oito anos, acaba de ser indicada ao Grammy por seu papel no clipe “Brown Skin Girl”, de Beyoncé.

Ainda que jovem, Blue já possui uma lista de premiações em sua carreira. Em 2020, já ganhou três prêmios, no NAACP Image Awards como Dupla ou Grupo de Destaque, no BET Awards na categoria BET Her Award, e no Soul Train Awards com o Clipe do Ano.

Quem pensa que aos oito anos ela já alcançou muito se engana. Em 2019, ela alcançou seu primeiro sucesso na Billboard 100 com apenas sete anos de idade, também em “Brown Skin Girl”. E é a pessoa mais nova a estar na lista da Billboard, aos 2 dias de vida, ela alcançou o 74º lugar, com “Glory (feat. B.I.C.)”, homenagem de seu pai.

Se em 31 de janeiro de 2021 a pequena estiver entre os vencedores anunciados, será a segunda mais jovem vencedora do Grammy da história (atrás Leah Peasall, que ganhou Álbum do Ano, aos oito anos em 2001, para a trilha sonora para os irmãos Coen “O Brother, Where Art Thou?”

Já Beyoncé lidera o caminho com nove das indicações ao Grammy deste ano, incluindo “Brown Skin Girl”, “Black Is King”, “Black Parade” e “Savage” e Jay-Z com três indicações.