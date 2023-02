Bilionário Richard Branson inaugura hotel de luxo na Espanha

Fundador do Grupo Virgin, o bilionário britânico Richard Branson inaugura mais um hotel de luxo, desta vez em Maiorca, Espanha. O Son Bunyola Hotel começará a receber hóspedes a partir de 16 de junho de 2023, antes da data original, que estava planejada para agosto, permitindo que os visitantes aproveitem a propriedade durante toda a temporada de verão.

Atualmente, as reservas estão abertas para a propriedade de 26 quartos, situada na prestigiada região de Tramuntana, em Maiorca, onde o empreendimento inclui a restauração de um edifício histórico que remonta a 1500.

O Son Bunyola Hotel se junta às três vilas de luxo independentes da propriedade Son Bunyola, que é parte do portfólio da Virgin Limited Edition.

A propriedade está situada em um Patrimônio Mundial da UNESCO, onde o novo hotel faz parte da propriedade, cercada por amendoeiras e oliveiras, vinhas e árvores cítricas.

A Quinta do século 16 foi meticulosamente restaurada, mantendo todas as características originais para combinar perfeitamente o novo design com elementos históricos, e celebrar a rica tradição do edifício.

O hotel abrangerá a Quinta assim como a Tafona, juntamente com vários edifícios anexos, para abrigar os 26 quartos e suítes de luxo. A Tafona, onde anteriormente se situava o histórico lagar de azeite, possui duas deslumbrantes suítes com terraços.

O hotel também possui duas suítes Tower com vista panorâmica da montanha e do mar, uma das quais já foi uma torre de defesa medieval que remonta ao século 13. Haverá dois restaurantes no hotel, um mediterrâneo e outro especializado em tapas, vários terraços para refeições ao ar livre, um spa de luxo e uma piscina com vistas para a famosa Foradada, um dos pontos mais icônicos da ilha de Maiorca.

A abertura oficial do novo hotel de luxo é dia 16 de junho de 2023, e as tarifas partem de 600 euros a diária, incluindo o café da manhã.