Fórmula 1 presta homenagem no aniversário da morte de Ayrton Senna

Tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna morreu há exatos 28 anos, no dia 1º de maio de 1994, após um grave acidente durante o GP de San Marino, em Ímola. A data movimentou as redes sociais das principais equipes da competição de automobilismo, que prestaram homenagens ao ídolo brasileiro.

A Fórmula 1, por meio de sua conta oficial no Twitter, publicou uma foto do ex-piloto dentro de um carro com capacete verde e amarelo que marcou sua carreira ao fundo. Na legenda, a lembrança do talento de Senna e da multidão de fãs.

"Um talento único, idolatrado por milhões. Para sempre lembrado. #SennaSempre".

A McLaren, equipe que Senna defendeu por mais temporadas (entre 1988 e 1993) e pela qual conquistou os três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991), também homenageou o ex-piloto brasileiro:

"Para muitos, o maior piloto que já viveu", escreveu a montadora, que ainda publicou uma série de fotos, destacando a o talento de Senna além das pistas.

A Ferrari também homenageou Senna. O brasileiro nunca pilotou pela equipe, mas dizia que este era um de seus sonhos.

A montadora também publicou em suas redes sociais frases dos pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc explicando a relação com Senna:

"Meu pai era fã do Ayrton e, crescendo, ele se tornou meu herói também", disse Leclerc.

"Acho que todo esportista entende o quão especial o Ayrton Senna era", afirmou Sainz.