TAG Heuer apresenta Formula 1 Senna Special Edition 2022

Apenas alguns meses depois de lançar uma versão de quartzo do novo TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition, a marca suíça de relógios de luxo está lançando uma nova versão equipada com um poderoso movimento automático e um design ainda mais forte. Com essas duas variações – um cronógrafo automático e um cronógrafo de quartzo – a TAG Heuer continua a prestar homenagem ao seu embaixador, Ayrton Senna, uma lenda admirada e adorada do automobilismo, bem como aos fãs de Fórmula 1 em todo o mundo.

Considerado um dos melhores pilotos de todos os tempos, Ayrton Senna encarna a busca pela excelência e performance. Vinte e oito anos após sua morte prematura, ele continua sendo um dos pilotos mais emblemáticos e reconhecidos do mundo do automobilismo. Rápido, brilhante e destemido, o piloto brasileiro nunca parou de se esforçar além do limite.

A colaboração entre a TAG Heuer e Ayrton Senna começou em 1988 e, ao longo de sua carreira, embaixador da TAG Heuer de longa data redefiniu a palavra “drive” quebrando muitos recordes. Na época, o brasileiro dominava a Fórmula 1, tornando-se Campeão Mundial em 1988, 1989 e 1991.

Para homenagear o legado de Ayrton, a TAG Heuer continua sua busca para criar o relógio de Fórmula 1 perfeito, aquele que o lendário piloto adoraria usar no pulso. Com seu design arrojado e referências ao relógio original de Ayrton, o TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition ilustra perfeitamente a contínua admiração da TAG Heuer pelo ilustre piloto e celebra sua influência duradoura no esporte.

Para esta nova edição, os designers da TAG Heuer – em colaboração com a marca Senna – quiseram trabalhar especificamente com a cor vermelha, uma referência ao relógio original de Ayrton Senna, que também tem toques de tonalidade vermelha no mostrador. Todo o visual do TAG Heuer Senna Special Edition é uma mistura muito elegante de vermelho, antracito e preto, em linha com os códigos de design do icônico S de SENNA.

O vermelho está presente no botão de 2 horas, na coroa e às 12 horas no duplo S, que é a marca icônica do piloto brasileiro. Da mesma forma, os submostradores são adornados com toques de vermelho, e o design esportivo e elegante do modelo é ainda mais acentuado graças ao acabamento celeste azul e ao submostrador de 6 horas personalizado com o logotipo Senna em vermelho.

O relógio tem um belo mostrador antracite escovado com contadores de cronógrafo preto “azurage” de minutos, horas e segundos permanentes, trazendo ao mostrador um efeito brilhante e luminoso realçado com toques vermelhos vibrantes. O Super-LumiNova® branco nos índices e ponteiros aplicados banhados a ródio garante legibilidade imediata em todas as velocidades e em todas as condições de iluminação. O relógio também apresenta um bezel de cerâmica preta ultrarresistente, com o número 400 gravado como referência aos simbólicos 400 km/h nunca alcançados na Fórmula 1.

Esta edição reeditada contemporânea também é inspirada no primeiro relógio cronógrafo TAG Heuer usado por Ayrton Senna e sua famosa pulseira S/EL. Altamente resistente a choques, a pulseira tem um fecho dobrável com uma extensão de driver para caber na manga de um macacão de corrida.

O relógio TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition é equipado com o Calibre 16 automático, protegido por um fundo de aço inoxidável, gravado com o icônico capacete do piloto brasileiro na parte traseira e ao lado de uma gravação especial “SENNA SPECIAL EDITION”.