Audi A3: conheça detalhes do carro eleito mais desejado e luxuoso do Brasil

O Audi A3 foi eleito o carro mais desejado e mais luxuoso até 300 mil reais entre os lançamentos dos últimos 12 meses em Os Melhores Carros 2022 – que reuniu no júri especialistas, influenciadores e jornalistas de estilo de vida. Detalhes de motorização, torque e velocidade máxima não tiveram protagonismo para escolha: o que conta aqui é a percepção do público. E que tal conhecer mais o modelo?

Para começar, é importante deixar claro que a proposta da novidade não é ser porta de entrada para a marca. Em vez disso, as opções hatch e sedã servem como alternativa descolada para quem não se rendeu a SUVs. E, para quem estranhou o Audi A3 entre os lançamentos dos últimos 12 meses, foi o motor 2.0 turbo com sistema híbrido parcial (trazido na metade deste ano) que garantiu a disputa.

Existe quatro configurações no mercado brasileiro: S line e Performance Black, oferecidas em opções de carroceria hatch e sedã. Não há nenhuma mudança no conjunto mecânico, que entrega 204 cv de potência e sempre está associado ao câmbio automático de sete marchas. Para quem levar o “irmão maior”, a principal vantagem está no porta-malas, que cresce 45 l – com capacidade para até 425 l.

Confira as versões e preços do Audi A3

A3 Sedan S line – 266.990 reais;

A3 Sportback S line – 266.990 reais;

A3 Sedan Performance Black – 286.990 reais.

A3 Sportback Performance Black – 286.990 reais.

Principais equipamentos de série do Audi A3

S line – Ar-condicionado automático com duas zonas de temperatura; bancos com revestimento que imita couro; piloto automático; chave presencial; quadro de instrumento digital com tela de 12”; faróis e lanternas de LED; rodas de liga leve aro 18”; câmera de ré; sensor de estacionamento traseiro; central multimídia com tela de 10” e conectividade para Apple CarPlay e Android Auto; seletor de modos de condução; sensor de chuva; e acendimento automático dos faróis.

Performance Black – Todos os equipamentos da versão S line, mais banco do motorista com ajustes elétricos; teto solar panorâmico; frisos pretos na carroceria; sensor de estacionamento dianteiro; e sistema de som com dez alto-falantes.

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Bazaar), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Cássio Cortes (Auto+), Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/SBT Brasília), Fábio Trindade (Motor1), Gabriel Aguiar (EXAME), Gisele Vitória (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto, Jorge Moraes (CBN/Recife), Karina Simões, Marcus Vinícius Gasques (Autoesporte), Milene Rios, Paula Braga (Automotive Business), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges, Rodrigo Ferreira (Webmotors), Silvana Holzmeister (L’Officiel), Susana Barbosa (Elle), Tião Oliveira (Estadão)

