Land Rover Range Rover: conheça detalhes do carro eleito mais luxuoso do Brasil

O Land Rover Range Rover foi eleito o carro mais luxuoso acima de 300 mil reais entre os lançamentos dos últimos 12 meses em Os Melhores Carros 2022 – que reuniu no júri especialistas, influenciadores e jornalistas de estilo de vida. Detalhes de motorização, torque e velocidade máxima não tiveram protagonismo para escolha: o que conta aqui é a percepção do público. E que tal conhecer mais o modelo?

Talvez o melhor exemplo desse reconhecimento seja da Rainha Elizabeth II, que tinha à disposição um luxuoso (e raro) Bentley criado especialmente para a Família Real Britânica. Mas, mesmo assim, a monarca preferia dirigir o SUV para escapar do palácio. E olha que, de lá para cá, a nova geração chegou com sistema de massagem, cancelamento de ruído ativo e até auxílio para fechar as portas.

Existem oito configurações no mercado brasileiro: SE; Autobiography; First Edition; e SV – oferecidas em duas opções de motorização, que pode ser 3.0 turbodiesel de 350 cv de potência ou V8 4.0 biturbo com 530 cv. E, ainda que haja forte compromisso com o luxo, o Land Rover Range Rover tem recursos para fora-de-estrada, como seletor de modos de condução e sistema de tração integral.

Confira as versões e preços do Land Rover Range Rover

Range Rover SE 3.0 diesel– 1.160.650 reais;

Range Rover Autobiography 3.0 diesel – 1.270.000 reais;

Range Rover First Edition 3.0 diesel – 1.288.550 reais;

Range Rover SV 3.0 diesel Black – 1.546.170 reais;

Range Rover SE 4.4 V8 – 1.202.650 reais;

Range Rover Autobiography 4.4 V8 – 1.328.000 reais;

Range Rover First Edition 4.4 V8 – 1.330.550 reais;

Range Rover SV 4.4 V8 – 1.604.170 reais.

Principais equipamentos de série do Land Rover Range Rover

SE – Ar-condicionado com quatro zonas de temperatura; teto solar panorâmico; faróis de LED; console central com refrigeração; head-up display; suspensão a ar; piloto automático adaptativo; assistente de manutenção de faixa; assistente de partida em rampa; controle de descenso; freio de estacionamento elétrico; rodas de liga leve aro 22; central multimídia com tela de 13,1”; telas para segunda fileira com 11,4”; carregador sem-fio para celular; sistema de som Meridian; chave presencial com partida por botão; alerta de ponto-cego; assistente automático de estacionamento; monitoramento da pressão dos pneus; assistência para fechamento das portas; câmeras de 360°; ajuste elétrico da coluna de direção; bancos dianteiros com ajustes elétricos e massageador; bancos climatizados; tampa do porta-malas com abertura por sensor de movimento.

Autobiography – Todos os equipamentos da versão SE, mais bancos traseiros individuais com padrão de poltrona executiva; faróis com projeção de imagem; volante com revestimento estendido de couro; e detalhes externos exclusivos.

First Edition – Todos os equipamentos da versão Autobiography, mais sistema de purificação do ar da cabine; e rodas de liga leve aro 23.

SV – Todos os equipamentos da versão First Edition, mais botões de cerâmica branca; revestimento estendido de couro na cabine; rodas de liga leve aro 22”; e telas para segunda fileira com 13,1”.

