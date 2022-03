Atores indicados ao Oscar recebem malas com US$ 140 mil em presentes

Numa casa em Hollywood, nos EUA, caixas de papelão e malas pretas estão espalhadas no saguão. "Parabéns, Benedict Cumberbatch", pode-se ler num cartão sobre uma das bolsas. Um papel com um recado similar, para Judi Dench, segue posicionado sobre outra sacola, pronta para ser enviada para o Reino Unido. Por todo o ambiente, produtos de luxo, como hidratantes e óculos de sol, amontoam-se nas mesas.

Essa é a residência de Lash Fary, homem à frente da empresa de marketing Distinctive Assets, uma espécie de Papai Noel do Oscar. Pelo vigésimo ano seguido, a firma presenteia os principais indicados

à maior premiação de cinema no mundo — aqueles que concorrem nas categorias melhor ator, melhor atriz, melhor diretor e melhores atores coadjuvantes — com uma pesadíssima sacola no valor de US$ 140 mil (o equivalente a cerca de R$ 666 mil).

A bolsa inclui itens como, US$ 10 mil em botox ("Não conheço uma única mulher que não use botox”, justifica Fary); férias no valor US$ 15 mil num spa californiano; e US$ 25 mil para serviços e materiais relacionados à construção de casas. "As pessoas aqui estão sempre fazendo reformas em seu quinto imóvel", brinca Fary, em entrevista ao jornal "The Guardian". O pacote de brindes também oferece, para os indicados britânicos, uma estadia de três noites, no valor de US$ 50 mil, num castelo escocês.

Alguns dos nomes que receberam a mala preciosa, neste ano, são Will Smith, Andrew Garfield, Javier Bardem, Nicole Kidman, Olivia Colman, Penélope Cruz e Kristen Stewart — a cerimônia do Oscar acontece no próximo domingo (27). Cada estrela provavelmente poderia comprar todos os itens presentes no pacote. "Mas esse não é o ponto", frisa Lash Fary. Após duas décadas nessa função, o fundador da empresa de marketing diz que o processo de obtenção dos presentes está cada vez mais fácil.

— No começo, precisava convencer as marcas de que fazia sentido dar aos ricos e famosos coisas grátis. Agora, todos sabem por que isso faz sentido — explica Fary. — Eles estão fazendo isso porque esses atores são os melhores embaixadores de marcas no mundo.

Mas, afinal de contas, por que dar tanto para pessoas que já têm tanto? "É a mesma razão pela qual Jennifer Lawrence recebe US$ 20 milhões por um filme: os nomes dessas pessoas têm valor e podem transformar o cenário de uma marca", responde Fary.

De fato, o Oscar se trata hoje de uma vitrine para produtos variados. Não à toa, estilistas batalham para que celebridades vistam suas roupas no tapete vermelho. Empresas de luxo cortam um dobrado para que artistas usem suas marcas, na esperança de serem fotografadas com elas ou que façam posts em redes sociais. O resultado desse movimento é que algumas das pessoas mais privilegiadas do mundo passaram a receber, diretamente em casa ou nos chamados "gift lounges", ainda mais privilégios.

Para as marcas, a entrada no tal "sacolão de Natal fora de época do Oscar" não sai barato. Está aí um mercado em expansão.

— As marcas também precisam pagar a taxa necessária para fazer parte desta sacola de presentes, que começa em US$ 4 mil e pode chegar até US$ 50 mil, dependendo do nível de patrocínio — explica Fary.

Os produtos de saúde e bem-estar ocupam grande parte das malas neste ano. A bolsa com dezenas de mimos também contém itens práticos.

— Não se trata apenas de brilho e glamour. Também temos um removedor de manchas de US$ 9, totalmente natural, entre os presentes — diz Fary.

Nem todas as celebridades, porém, gosta de coisas grátis. Neste ano, Denzel Washington recusou a sacola de presentes, e Fary a enviou para Sian Heder, diretora de "No ritmo do coração". No ano passado, Glenn Close doou sua mala para uma instituição de caridade feminina.

"As pessoas dizem: 'Por que não doar o dinheiro gasto nas sacolas de presentes para a Ucrânia?' Mas eu não gastei nenhum dinheiro. Os produtos são doados", defende-se Fary.