Apartamento pequeno: 5 dicas para economizar na decoração

Planejar a decoração de apartamento pequeno é uma das melhores fases da reforma. Afinal, é o momento de colocar a criatividade em jogo para criar combinações, escolher enfeites e deixar toda a casa com um toque da sua personalidade.

Porém, um dos dilemas que podem surgir ao longo do projeto é: como economizar na decoração de espaços pequenos?

É como já adiantamos: com criatividade e personalidade é possível montar ambientes únicos e inovadores. Mas, se você não faz ideia de como fazer isso, confira abaixo nossas 5 dicas de como fazer uma decoração econômica e bonita em espaços compactos.

1. Decoração minimalista

O design minimalista, como o próprio nome indica, é caracterizado por uma decoração clean, simples e com poucos elementos. É o famoso “menos é mais”.

Aqui, o espaço conta apenas com o que é essencial para sua rotina. Os móveis são simples, mas de qualidade. No lugar de gastar com diversos enfeites e móveis, o investimento é realizado apenas no que realmente facilita sua rotina em casa, como móveis multifuncionais e estofados confortáveis.

Montamos um checklist de como conquistar um design minimalista em todo o apartamento:

Paleta de cores neutra : prefira usar tons de cinza, bege, branco;

Móveis com design reto e simples : evite usar móveis coloridos e cheios de detalhes. Quanto mais simples, melhor.

Poucos enfeites : use apenas o necessário para sua decoração ser incrível.

Iluminação natural: a luz ajuda a passar a sensação de amplitude no espaço, além de valorizar os poucos enfeites utilizados na decoração.

2. Enfeites artesanais

A vantagem de usar enfeites artesanais na decoração de apartamento é que você mesmo pode fazer as peças - isso sem falar que elas deixam o espaço muito mais confortável e aconchegante.

Experimente usar uma manta de crochê no sofá, cestos organizadores,almofadas de tricô e o clássico tapete, elementos decorativos que você pode trocar sempre que quiser renovar as cores ou o design do ambiente.

Dica especial: o truque para não errar na escolha dos enfeites artesanais é usar peças de tons neutros e sem muitos babados ou aplicações de flores. As peças simples são as mais modernas.

Além disso, evite usar artesanato em diversos espaços do ambiente, isso sobrecarrega a decoração. Escolha poucos enfeites.

3. Vasos e plantas variados

Como não amar decorações com plantas? Elas renovam o ar do ambiente, trazem boas energias para dentro de casa e o principal: são super econômicas.

Espalhe vasos de flores e plantas por todo o apartamento. Os cantinhos das paredes (aqueles espaços que ficam vazios, sabe?) podem ser preenchidos com diferentes espécies de plantas. E se não houver espaço para isso, inclua os vasos pequenos nas prateleiras ou invista no jardim vertical.

Caso você não tenha tempo para cuidar de plantas, invista nas flores artificiais. A variedade de modelos é enorme e alguns modelos são tão realistas que muita gente fica em dúvida se é real ou fake.

4. Renove móveis antigos

Nem sempre é necessário comprar móveis novos para decorar um apartamento pequeno. Muitas vezes, o móvel ainda está em boas condições e precisa apenas de uma pintura nova.

Então pense bem antes de comprar móveis novos para sua decoração. Veja algumas dicas do que pode ser feito:

Verifique a estrutura dos móveis : aperte parafusos, troque dobradiças e puxadores (isso já deixa os móveis como novos);

Renove a pintura : que tal colorir o móvel para dar uma cara nova a ela?

Envelopamento : outra forma de dar uma cor diferente ao móvel é por meio de adesivos. É uma ótima opção para renovar os móveis da cozinha.

Troque o estofado de sofás, poltronas e cadeiras : esse serviço nem sempre é o mais fácil de fazer sozinho, mas algumas empresas fazem essa troca de estofado por um preço em conta. Escolha o tecido que mais combina com sua decoração e renove o espaço.

5. Pintura criativa

As cores têm o poder de transformar o ambiente, então use essa vantagem ao seu favor para economizar no projeto.

No lugar de fazer uma pintura simples, use sua criatividade para pintar a parede. Você pode usar a fita crepe para criar padrões geométricos e inovar no design do apartamento.

No entanto, evite fazer essas pinturas diferentes em todas as paredes do cômodo. Escolha um espaço em especial para destacar, como para separar a sala de estar da sala de jantar ou para substituir a cabeceira no quarto.

Dica: caso não tenha habilidade com pinturas, a dica é investir em adesivos e papéis de parede. Procure por modelos econômicos, mas de qualidade, para renovar a decoração da casa com muito estilo.

Anotou todas as dicas? Faça uma lista com tudo que você precisa fazer na decoração do apartamento e mãos à obra!

Essas dicas foram criadas pela equipe da Viva Decora.

Conheça a newsletter da Casual EXAME, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.