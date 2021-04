Andrew Scott é cotado para interpretar Tony Blair em "The Crown"

Andrew Scott teria sido convidado para interpretar Tony Blair em The Crown. O ator de Fleabag - que, aos 44 anos, é apenas um ano mais velho do que o político era quando foi eleito primeiro-ministro em 1997 - conversou com chefes da Netflix sobre estrelar a quinta temporada do programa de sucesso, que deve cobrir a morte da princesa Diana em um acidente de carro e as consequências da tragédia.

Uma fonte disse ao jornal The Sun: “Este papel é uma das participações mais esperadas em 'The Crown’. A série final cobre o confronto épico do primeiro-ministro com a rainha sobre sua resposta à morte de Diana em 1997. Portanto, os criadores queriam um ator adaptável como Andrew, que provou que pode dominar o charme e a presença intimidadora que caracterizavam Blair.”

No entanto, o agente de Andrew disse que ele está "indisponível" para as datas de filmagem atuais, mas Dominic West enfrentou um obstáculo semelhante até que ele reformulou sua agenda para substituir Josh O'Connor e assumir o papel de príncipe Charles.

De acordo com a Variety, a produção da próxima temporada da série começará em julho.

A quinta temporada verá outra atualização do elenco conforme as figuras-chave entram em novos estágios de suas vidas, com Imelda Staunton assumindo o papel de rainha Elizabeth de Olivia Colman e Tobias Menzies passando o bastão do príncipe Philip para outra ex-estrela de 'Game of Thrones', Jonathan Pryce.

Lesley Manville substituirá Helena Bonham Carter como princesa Margaret e a atriz de ‘Tenet', Elizabeth Debicki, interpretará a princesa Diana no final de sua vida, assumindo o papel de Emma Corrin.