Alê D'Agostino e Márcio Silva se unem para encontrar o 'drinque perfeito'

O drinque perfeito existe? Em busca dessa resposta, os premiados bartenders Alê D'Agostino, fundador da APTK Spirits, e Márcio Silva, do Bar Aberto, estão por trás de uma campanha que irá premiar o coquetel mais apetitoso do Brasil com uma viagem à Itália.

A competição, além de premiar o vencedor com a viagem, irá incorporar o “drinque perfeito” ao catálogo da APTK Spirits, que hoje conta com cerca de 30 coquetéis engarrafados.

Poderão participar do concurso tanto bartenders profissionais quanto amadores.

Entre os jurados estão nomes de referência no mundo da coquetelaria. Além de Márcio Silva e Alê, compõem a mesa Ricardo Copia, da ICE4PROs (fabricante de gelo destinado ao mercado de mixologia), Gelma Franco do IL Barista (barista e empresária), Alex Sepulchro (Head Bartender - Sub Astor e Bar Coordinator no grupo CIATC).

“Nós estamos buscando descobrir novos talentos da coquetelaria no Brasil, e não imaginamos melhor maneira de descobri-los do que através desta competição”, afirma Alê D’Agostino. “A oportunidade de incorporarmos o drinque ao catálogo da APTK é apenas mais uma maneira que encontramos de promover e reconhecer a mixologia nacional”.

O concurso ocorre de março a junho deste ano. As inscrições estarão abertas a partir do dia 24/03 e vão até 24/04.