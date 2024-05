Joalheria e recordes: os novos modelos de relógios da Bvlgari

“O Octo Finissimo é um vasto playground de inovação e design. Esta é a nona ocasião em que nossos engenheiros, relojoeiros e designers desafiam as leis da física para oferecer relógios complexos de finura incomparável.” Antoine Pin, diretor de relógios da Bvlgari

A marca de origem romana estabeleceu um padrão curioso na alta relojoaria, com recordes seguidos de relógio de menor espessura. Para o público feminino, suas criações se mesclam com o conceito de joalheria, abrindo espaço para colaborações com artistas consagrados.

1. Octo Finissimo Ultra COSC

Nunca antes um relógio mecânico resistente a choques e campos magnéticos foi produzido com uma espessura tão fina. O novo diâmetro de referência agora é de 1,7 milímetro, nono recorde mundial da marca, agora com cronômetro COSC. O calibre de manufatura de corda manual tem 50 horas de reserva de marcha. Para manter a rigidez da peça, o fundo da caixa foi feito de carboneto de tungstênio, material particularmente denso. Em série limitada a 20 peças. Preço: sob consulta

2. Octo Roma Automatic Steel DC

A Bvlgari apresenta duas novas versões à coleção Octo Roma, um modelo de três ponteiros e um cronógrafo, ambos de aço DLC 100% preto. O Octo Roma Automatic Steel DLC tem função de data. Vem com duas pulseiras alternáveis, movimento automático interno com reserva de marcha de 42 horas e coroa rosqueada com inserção de cerâmica para resistência à água de 100 metros. A caixa é de 41 milímetros.

Preço: sob consulta

3. Tadao Ando x Bvlgari Serpenti

Tadao Ando e Bvlgari já colaboraram no passado, mas é a primeira vez que trabalham a coleção Serpenti. O Serpenti Tubogas é ao mesmo tempo uma joia-relógio e um relógio-joia. São quatro edições limitadas, cada uma evocando uma estação do ano, com marchetaria colorida ­— de aventurina verde, olho de tigre e madrepérola rosa ou branca. Com movimento a quartzo e caixa curva de 35 milímetros. O fundo de caixa vem com a gravação “Tadao Ando Limited Edition”. Preço: sob consulta