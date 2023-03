A série do Ayrton Senna na Netflix: saiba como será

Quem terá a responsabilidade de interpretar Ayrton Senna, um dos grandes heróis brasileiros do esporte, na série da Netflix? Especulava-se até agora o nome de Chay Suede, mas o ator confirmado será Gabriel Leone. As fotos oficiais também já foram divulgadas.

A série terá seis episódios. A Netflix não divulgou detalhes do roteiro, mas a Casual EXAME apurou que a história começará no momento exato que ele sai do Brasil em busca do sonho de correr na Fórmula 1, em 1980. Naquele ano, o jovem piloto recebeu um convite para competir na Fórmula Ford 1600 na Inglaterra pela Van Diemen.

Senna não tinha a obrigação de levar patrocinadores, como é praxe nas categorias profissionais de automobilismo. Seus pais eram contrários à ideia. Ele acabou recusando o convite e resolveu disputar mais uma temporada de kart.

Vitórias na chuva e com câmbio quebrado

A estreia profissional aconteceria no ano seguinte, no circuito inglês de Brands Hatch. Mesmo com um carro com chassis desatualizado, Senna terminou em quinto lugar. Depois disso, ele venceu 11 provas, ficou cinco vezes em segundo lugar e ganhou por antecipação os dois títulos em jogo na categoria.

Foi o início de uma trajetória vitoriosa pela Fórmula Ford 2000 e Fórmula 3 até a estreia na principal categoria do automobilismo, pela Toleman. Logo no ano de estreia Senna venceu três corridas. Foi depois tricampeão mundial pela McLaren, com muitas vitórias épicas, debaixo de chuva e até com câmbio quebrado.

A série da Netflix termina com a trágica morte do piloto no circuito de Ímola, na Itália, quando corria pela Williams. O cortejo e o velório no Brasil, na Câmara Municipal de São Paulo, reuniu mais de 250.000 pessoas e inúmeras celebridades.

Gabriel Leone: saiba quem será o Senna na série

A série da Netflix será uma ficção baseada nos fatos reais e está sendo realizada em parceria com Senna Brands e a família do piloto, que celebraria 63 anos ontem. A obra tem produção da Gullane e a direção é de Vicente Amorim e Julia Rezende.

"É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, disse Leone, em comunicado distribuído pela Netflix. "Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então”.

"Gabriel Leone tem o carisma, a intensidade e a doçura do Senna", diz o diretor Amorim. "Ficamos emocionados com o teste dele, em como ele trouxe vida para o Ayrton. É um ator brasileiro que desponta como estrela internacional", completa o produtor Fabiano Gullane.

A escolha agradou a família do ator. “Ele tem muito potencial para transmitir com fidelidade a personalidade única do Ayrton, principalmente daquele que a gente como família conheceu, fora das pistas”, diz a irmã do piloto, Viviane Senna.

Potencial internacional da série

No esporte mais global e veloz do mundo, Ayrton Senna é considerado pela Fórmula 1 o piloto mais rápido de todos os tempos. Os números ajudam a explicar a lenda: foram três títulos mundiais, 41 vitórias, 65 poles e 80 pódios entre 1984 e 1994.

Mais do que estatísticas, o piloto brasileiro foi o responsável por alguns dos momentos mais mágicos da principal categoria do automobilismo mundial. A produção aposta no potencial internacional da série. Com razão.

Dado o sucesso estrondoso da série Drive to Survive, sobre os bastidores da Fórmula 1, pode-se dizer que a expectativa em torno dessa nova produção está à altura do tamanho do ídolo.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.