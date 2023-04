A Cartier não tem obsessão pelas novas gerações. Entenda o porquê

GENEBRA — Marcas de luxo, em todos os segmentos, perseguem um mesmo objetivo: falar com novos consumidores, renovar o portfólio de clientes, perpetuar valor por gerações. Não parece ser o caso da Cartier, maison criada em Paris em 1847 com atuação em joalheria, relojoaria e acessórios, como óculos, perfumes e itens de papelaria. “Não há contradição entre ser clássico e contemporâneo. Nossas coleções são icônicas, universais e transgeracionais. Não temos obsessão por engajar clientes jovens, isso acontece naturalmente”, afirma o francês Arnaud Carrez, vice-presidente sênior e Chief Marketing Officer da Cartier.

Carrez conversou com a EXAME no ­Palexpo, centro de exposições em Genebra, na Suíça, onde, no fim de março, foi realizado o Watches & Wonders, o mais prestigiado salão de relojoaria da atualidade. A Cartier teve um privilégio único entre todas as 48 marcas que participaram da edição deste ano. Cada manufatura tinha direito a um estande, maior ou menor de acordo com a relevância no mercado. A Cartier foi a única marca que teve dois espaços, um para a demonstração dos lançamentos do ano e outro para as reu­niões com os revendedores do mundo todo.

A deferência no salão de relojoaria se deve à importância da marca. O conglomerado suíço Richemont registrou 19,2 bilhões de euros em vendas em 2022, um crescimento expressivo de 46% em relação ao ano anterior. O grupo não abre faturamento por marca, mas estima-se que a Cartier responda por quase um terço desse total. A Cartier foi a segunda marca de relógios suíços mais vendida do mundo, com um faturamento estimado de 2,75 bilhões de francos suíços, com 620.000 peças vendidas, segundo levantamento da consultoria Morgan Stanley. Pelo segundo ano consecutivo, ficou à frente da Omega e só perdeu para a Rolex.

Arnaud Carrez conhece bem a marca. Está há 25 anos na Cartier, começou na área de marketing e comunicação, e passou pelos escritórios da França, Suíça, México e Japão, além de Hong Kong, em cargos de direção regional. No estande principal da marca no salão de relojoaria ele deu a entrevista a seguir.

A Cartier é a segunda marca de relojoaria mais vendida do mundo, segundo levantamento independente feito pela consultoria Morgan Stanley. Só fica atrás da Rolex, marca suíça com muita força nesse mercado. O que explica esse sucesso?

Esse é o resultado de uma estratégia relevante e bem-sucedida estabelecida seis anos atrás. Naquele momento nós quisemos deixar mais clara nossa identidade, nossa imagem, em todas as coleções. Foi um trabalho de racionalizar nossa oferta de relógios e joias. Passamos também a trabalhar a comunicação de forma mais contemporânea, inovamos a linguagem da nossa rede de butiques. A Cartier é uma maison de joias criada em 1847. Logo depois passamos a ter relógios, com formas muito singulares. Tudo na Cartier começa no design, a técnica segue a forma. Não criamos movimentos de relógios e depois pensamos onde colocá-los. Queremos criar peças bonitas. A maioria de nossos concorrentes faz relógios em formatos redondos, e nós temos relógios quadrados. Tudo isso nos leva aos atuais bons resultados.

Elegância é o principal atributo que os consumidores procuram na Cartier?

Elegância, sofisticação. Um de nossos principais pilares são os ícones. Temos muitas coleções icônicas na Cartier, como Panthére, Santos, Tank, Ballon. Cada uma é universal e transgeracional. Somos a única marca com tantas coleções icônicas, e cada uma tem um papel importante em imagem e no negócio.

O que a Cartier tem de diferente em relação aos seus principais concorrentes?

No mercado de relógios, a maior parte de nossos concorrentes é especialista em relógios, são monomarcas. Nós somos a segunda maior marca em relógios suíços do mundo, mas também temos joalheria, fragrâncias, acessórios. A Cartier é hoje uma das maiores marcas de luxo do mundo, com o mesmo status de Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior.

Mais especificamente, o que a Cartier tem de diferente em relação às marcas de luxo que também têm linhas de joias e relojoaria, como Bvlgari e Tiffany?

Somos o número 2 na relojoaria, estávamos na terceira posição há dois anos. Somos número 1 em joalheria e estamos distantes dos demais. Nós reforçamos a imagem da Cartier, temos um bom brand equity [valor adicional que uma marca agrega a um produto, temos desejabilidade, segundo analistas. Nos leilões nossas peças são vendidas a preços altos.

A Cartier é uma maison de origem francesa dentro de um segmento dominado por manufaturas suíças. Isso não diminui o valor de imagem dentro do mercado relojoeiro?

Somos franceses, somos parisienses. Especialmente no mundo da relojoaria isso nos dá um caráter especial. Mas 100% de nossos relógios são manufaturados na Suíça. Nossa imagem é francesa, são nossas origens, nossa história, e isso é um diferencial.