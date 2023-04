Igual a Londres e Nova York: como é a nova butique da Cartier em São Paulo

Pode parecer contradição. Mas só aparente mesmo. A Cartier vem reformando suas principais lojas no mundo, como Paris, Londres e Nova York, de acordo com um novo conceito global de design. E que consiste em seguir os códigos da maison e ao mesmo tempo valorizar as identidades locais.

A nova butique da marca no Brasil, inaugurada nesta quinta-feira 27 no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, segue essa linha. A loja de 263 metros quadrados, localizada bem no centro do piso térreo do shopping, faz uma homenagem à exuberância das paisagens brasileiras.

O espaço consegue mostrar um equilíbrio de luzes, texturas, materiais e cores de uma marca clássica como a Cartier, como bege, dourado e bronze champanhe, com tons bastante coloridos e detalhes personalizados para que não reste dúvida: sim, estamos em uma loja no Brasil.

Pantera e bordados

A fachada é emoldurada por painéis de vidro translúcido e busca criar uma sensação de amplitude e aconchego. Em frente, na entrada principal, os visitantes encontram algumas coleções icônicas de joalheria da marca. As surpresas começam ao olhar para os lados.

À esquerda fica um grande painel assinado pelo artista parisiense François Mascarello, com a emblemática pantera da Cartier, com destaque para as cores verde e amarelo, e as criações atemporais de solitários e alianças.

À direita está uma obra da artista brasileira Natália Rios, um painel bordado à mão de 1 metro quadrado inspirado na coleção Cactus de Cartier. O quadro levou cinco meses para ser terminado, com ajuda de cinco bordadeiras. Entre os materiais utilizados estão pedras naturais de origem brasileira como madrepérola, olho de tigre e ágatas, além de pérolas e corais de vidro trazidos da França.

Sala de estar com bar

O teto conta com detalhes feitos com a técnica de pátina pelas artistas plásticas Adriana e Carlota. Ao passar essa espécie de antessala chega-se ao ambiente do meio, com destaque nos mostradores para as coleções de relógios, fragrâncias e acessórios em couro.

Logo em seguida chega-se à parte mais íntima da loja. Trata-se de uma espécie de sala de estar principal e duas salas mais reservadas, para encontros e celebrações. A decoração tem duas inspirações: a atmosfera descontraída das varandas brasileiras e a elegância dos apartamentos parisienses.

Os móveis são assinados pelos designers brasileiros Jorge Zauzupin, Jader Almeida e Arthur Casas, e com piso de madeira tauari, predominante no norte do Brasil. E por fim chega-se ao bar, decorado com azulejos de cerâmica feitos pela artista Flavia del Pra.

"Nosso objetivo é que a butique seja um espaço acolhedor para receber nossos clientes e visitantes”, diz Maxime Tarneaud, diretor geral da Cartier no Brasil. “Um lugar onde eles possam se sentir em casa e à vontade para entrar, tomar um café e, consequentemente, ficar conosco por mais tempo."