A Bvlgari lança outro relógio quase tão fino quanto uma folha de papel

GENEBRA. A Bvlgari estabeleceu um padrão curioso na alta relojoaria. A cada ano, os aficionados por relojoaria se perguntam se a manufatura de origem romana será capaz de produzir um relógio ainda mais fino, depois de tantos recordes seguidos.

Mais uma vez, a marca ultrapassou seus limites. O Octo Finissimo Ultra COSC acaba de estabelecer um novo patamar na relojoaria mecânica de alto padrão. Nunca antes um relógio mecânico resistente a choques e campos magnéticos foi produzido em uma espessura tão fina – ainda mais fino que uma moeda.

O novo diâmetro de referência agora é de 1,70 milímetros, quase igual à espessura de uma folha de papel. Trata-se do nono recorde mundial, um feito que introduz um novo padrão na relojoaria. Este novo Octo Finissimo Ultra não é apenas o relógio mecânico mais fino já produzido, mas é também o cronômetro COSC mais fino do mundo.

A Bvlgari aproveitou o momento do salão Watches & Wonders, em Genebra, na Suíça, que começa nesta terça-feira 9 de abril, para apresentar em um evento independente no hotel President Wilson algumas das principais novidades do ano. Acompanhe.

Octo Finissimo Ultra COSC

O COSC que dá nome a este modelo agora do Ocrto Finissimo Ultra é um certificado suiíço de precisão para cronômetros. A jornada até esse recorde precisou conciliar a finura extrema com robustez. Foi com uma mudança de paradigma que a Bvlgari conseguiu com o lançamento do Octo Finissimo Ultra e a sua espessura de apenas 1,80 milímetros em 2022.

Inspirado por essa conquista e convencido de que os limites não tinham sido alcançados, o departamento de pesquisa e desenvolvimento da Bulgari, em colaboração com a Concepto (especialistas em mecanismos complexos), decidiu ir ainda mais longe

"O Octo Finissimo é um vasto playground de inovação e design. Esta é a nona ocasião em que nossos engenheiros, relojoeiros e designers desafiaram as leis da física para oferecer relógios complexos de finura incomparável", afirma Antoine Pin, diretor da visão de relógios da marca.

O Octo Finissimo Ultra COSC envolveu um retrabalho da caixa, otimizando o cristal de safira. Por meio de pacientes passos incrementais, os engenheiros conseguiram reduzir aquele crítico décimo de milímetro – e estabelecer um novo recorde mundial.

Em termos de estrutura geral, o fundo da caixa serve como placa principal, sobre a qual são montados os 170 componentes do calibre de manufatura BVL180 de corda manual, com 50 horas de reserva de marcha.

Esses componentes são selecionados através de sistemas de medição óptica de 1/10 mícron, para poder selecionar as peças que mais se aproximam da dimensão perfeita, de forma a superar a precisão dos recursos de produção.

O desafio de garantir a rigidez adequada para um relógio medindo 40 milímetros de diâmetro e apenas 1,70 de espessura foi superado pela confecção do fundo principal da caixa em carboneto de tungstênio, material particularmente denso.

Com a caixa dedicada ao Octo Finissimo Ultra COSC, a Bulgari também reinventa a experiência de ajustar as horas e dar corda ao relógio. Se o usuário não quiser usar os métodos tradicionais, ele pode optar por colocar seu relógio na caixa customizada, equipada com display digital. O horário desejado é então programado e o ciclo de ajuste é iniciado com o toque de um botão. Em questão de segundos, o relógio está perfeitamente ajustado e dá corda com uma precisão impecável.

Como marca item emblemático de sua era, o Octo Finissimo Ultra COSC (104081), um novo marco na história da relojoaria, é apresentado em série limitada de 20 peças.

Octo Finissimo Ultra Platinum

Com uso de titânio ultraleve na caixa, no mostrador e na pulseira, a linha venceu mais de 50 prêmios internacionais em 12 anos. Após a estreia do primeiro modelo Octo Finissimo Ultra em titânio em 2022, a Bulgari passou a usar a platina, um material reconhecidamente desafiador devido à sua densidade e à precisão exigida em dimensões tão finas.

O novo Octo Finissimo Ultra Platinum é fabricado em platina 950 com acabamentos acetinados, polidos e jateados para o meio da caixa e o bisel, enquanto o elemento traseiro é em carboneto de tungstênio. A pulseira também é em platina com acabamento polido acetinado.

O fecho integrado é feito de titânio para garantir maior confiabilidade. O calibre de manufatura BVL 180 tem uma espessura admirável de 1,80 mm, uma inovação num relógio de platina. O Octo Finissimo Ultra Platinum está disponível em edição limitada de 20 peças.

Octo Finissimo Tourbillon

A Bvlgari apresenta agora diversos modelos Octo Finissimo Tourbillon em novas configurações. O Octo Finissimo Tourbillon Manual traz a finura do seu movimento (1,95 milímetros) com uma sensação de leveza.

Em uma caixa de 40 milímetros, o turbilhão esqueleto revela o calibre de manufatura BVL 268SK, com reserva de marcha de 52 horas.

Equipado com o mesmo calibre de manufatura com acabamento em preto acetinado (o movimento turbilhão mais fino do mundo), o Octo Finissimo Tourbillon Manual em titânio apresenta uma caixa de 40 milímetros com tratamento DLC. A versão se destaca pelos ponteiros e aro interno em ouro rose, em contraste com o preto da caixa e da pulseira de borracha.

Há outra versão em ouro rose polido acetinado (4,85 mm de espessura) com fundo transparente, com coroa em ouro rose polido com inserção de cerâmica preta.

Já o Octo Finissimo Tourbillon Automatic vem com o calibre automático de manufatura BVL 288, de 1,95 milímetros, em uma caixa de platina de 42 milímetros e 4,95 de espessura.

Octo Roma Automatic e Chronograph

Octo Roma Chronograph: a cor preta com outro significado (Bvlgari/Divulgação)

A Bulgari apresenta duas novas versões à coleção Octo Roma, um modelo de três ponteiros e um cronógrafo, ambos em aço DLC 100% preto. Com um design elegante e ao mesmo tempo arrojado, esses relógios introduzem uma visão nova à linha Octo Roma já existente.

O preto, para a Bvlgari, é mais do que apenas a ausência de cor – é uma forma de expressar luz e profundidade. Marca registrada da coleção Octo (com a primeira peça Ultranero lançada em 2017), o uso do preto pela Bulgari traz a capacidade de transformar o design.

O Octo Roma, lançado pela primeira vez em 2012, virou uma marca com sua forma octogonal, com a arquitetura italiana como inspiração. Seu mostrador exclusivo Clou de Paris homenageia os grandes clássicos da relojoaria suíça. É a união perfeita da relojoaria suíça com o charme italiano.

Essa celebração da beleza e da precisão resultam no Octo Roma Automatic Steel DLC, um modelo de três ponteiros com função de data, e no Octo Roma Chronograph Steel DLC, com função de cronógrafo com data

Ambos vem com duas pulseiras alternáveis, movimento automático interno com data que proporciona reserva de marcha de 42 horas e uma coroa rosqueada com inserção de cerâmica para resistência à água certificada em até 100 metros.

O Octo Roma Automatic Steel DLC tem caixa com 41 milímetros de diâmetro. Os índices e os ponteiros são revestidos com material luminescente, assim como os dois marcadores de horas icônicos da coleção, o “12” e o “6”.

O modelo, disponível a partir de julho, virá acompanhado de duas pulseiras: uma em borracha texturizada ecoando o padrão Clou de Paris do mostrador; e outra em couro de jacaré preto.

Já o Octo Roma Chronograph Steel DLC é mais esportivo, com uma caixa um pouco maior, de 42 milímetros. O tamanho permite destaque ao cronógrafo bicomax. Os botões de start/stop e reset foram integrados na caixa, para manter o design contemporâneo

O Octo Roma Chronograph reproduz fielmente o design original da complicação, com pequenos segundos às 3 horas, contador de 12 horas às 6 horas e contador de 30 minutos às 9 horas – e um grande ponteiro central de segundos.

O calibre automático oferece uma reserva de marcha de 42 horas. O visual é complementado por uma pulseira de borracha com textura Clous de Paris, mesmo padrão do mostrador. Acompanha uma pulseira de couro de crocodilo.

Tadao Ando x Bvlgari Serpenti

Serpenti da Bvlgari em colaboração com o artista Tadao Ando: clássico revisitado (Bvlgari/Divulgação)

A primeira colaboração artística da coleção Serpenti Tubogas celebra a natureza, tema que rege as inspirações do arquiteto japonês Tadao Ando. Em uma parceria inédita, o mostrador do icônico réptil da Bulgari expressa as mudanças de tons de uma floresta ao longo das estações, em composições de aventurina verde, olho de tigre e madrepérola branca ou rosa.

Tadao Ando e Bvlgari já colaboraram no passado, mas é a primeira vez que trabalham a coleção Serpenti. Aqui, a jornada artística e conceitual compartilhada pelo arquiteto e pela maison romana em torno do tema do tempo tem como expressão quatro edições limitadas.

“Tadao Ando possui uma criatividade rara, inspirada na natureza e em seu caráter transitório”, afirma Fabrizio Buonamassa Stigliani, Diretor Executivo de Criação de Produtos.

“Meu objetivo é integrar as várias forças em atuação para restaurar a unidade da arquitetura com a natureza”, diz Ando. “O envolvimento com Serpenti nos pareceu instintivo. Em uma metáfora sobre o tempo e a transformação, a serpente também muda de pele e surge renovada, com novas cores.”

Ícone do estilo Bulgari desde a década de 1940, o Serpenti Tubogas é ao mesmo tempo uma joia-relógio e um relógio-joia. Para evocar as estações, Tadao Ando idealizou a marchetaria colorida – de aventurina verde, olho de tigre e madrepérola rosa ou branca.

Os artesãos da Bulgari traduziram essa visão no mostrador dos relógios. A primeira das quatro edições limitadas, a ser revelada no solstício de verão, natsu1, capta a intensidade exuberante de uma floresta ensolarada, com a vivacidade da pedra aventurina verde ligeiramente translúcida.

À medida que o outono, aki2, se aproxima, as folhas parecem pegar fogo. Aqui, o olho de tigre confere ao réptil um brilho dourado, inteiramente em ouro rosa e acentuado com uma rubelita rosa na coroa.

Com o início do inverno, fuyu3, a beleza gélida da natureza é revelada, simbolizada pela marchetaria de madrepérola branca e complementada por uma caixa e pulseira em aço brilhante.

A primavera, haru4, anuncia o renascimento das energias vitais, uma época celebrada no Japão com o florescimento das sakura, as cerejeiras.

Cada edição limitada é apresentada em uma caixa especialmente desenvolvida e assinada por Tadao Ando.

A edição de verão vem com movimento de quartzo, caixa curva de 35 milímetros em aço com bisel em ouro amarelo cravejada com 38 diamantes, coroa em ouro amarelo incrustada com uma aventurina verde em lapidação cabochão, mostrador em aventurina verde e pulseira de uma volta em aço e ouro amarelo, 135 milímetros.

A edição de outono vem com movimento de quartzo, caixa curva de 35 milímetos em ouro rose com bisel em ouro rose cravejado com 38 diamantes, coroa em ouro rose incrustada com uma rubelita rosa em lapidação cabochão, mostrador de pedra olho de tigre, pulseira de uma volta em ouro rose de 135 milímetros.

A edição de inverno vem com movimento de quartzo, caixa curva de 35 milímetros em aço com bisel em aço cravejada com 38 diamantes, coroa em aço incrustada com madrepérola branca em lapidação cabochão, mostrador em madrepérola branca, pulseira de uma volta em aço disponível em dois tamanhos, 135 e 145 milímetros.

A edição primavera vem com movimento de quartzo, caixa curva de 35 milímetros em aço com bisel em ouro rose cravejada com 38 diamantes, coroa em ouro rose incrustada com uma rubelita rosa em lapidação cabochão, mostrador em madrepérola rosa, pulseira de uma volta em aço e ouro rose, disponível em dois tamanhos, 135 e 145 milímetros.

Todas as versões vêm com fundo de caixa personalizado com a assinatura de Tadao Ando e a gravação “Tadao Ando Limited Edition”.