Bulgari anuncia a primeira diretora criativa de Acessórios e Pequenos Artigos de Couro

A Bulgari anuncia a nomeação da designer Mary Katrantzou como sua primeira diretora criativa de Artigos e Acessórios de Couro, uma nova faceta da jornada de 140 anos da histórica joalheria romana.

Nesta nova função, Mary Katrantzou será responsável pela direção criativa por trás dos artigos de couro e acessórios da Bulgari, incluindo uma coleção inédita de bolsas e clutches de alta joalheria, unificando esse universo de luxo.

“A rica herança cultural e as raízes greco-romanas da Bulgari desempenharam um papel fundamental na minha formação como designer. Sempre me inspirei nos códigos de design e no sincretismo da Maison, no seu domínio das cores e sua profundidade da narrativa. Estou profundamente honrada por ser a primeira diretora criativa de Artigos e Acessórios de Couro da Bulgari, liderando a visão criativa deste novo capítulo e elevando a vida cotidiana a uma forma de arte”, diz Maria Katrantzou.

Existe uma afinidade excepcional e natural entre Bulgari e Mary Katrantzou — conexões encontradas na inspiração, técnica e na rica história da marca italiana. Nascida na Grécia, as origens de Katrantzou refletem as do fundador da Bulgari, Sotirio Bulgari, no século 19. Criado e treinado como ourives na Grécia, Sotirio viajou para Roma para estabelecer a sua marca em 1884, trazendo o nome Bulgari para o mundo. Sinergias indiscutíveis podem ser encontradas na ideologia e na estética por trás de Bvlgari e Katrantzou — onde ambas compartilham o amor pelo luxo atemporal, um domínio instintivo e afetuoso das cores e uma constante defesa da excelência no artesanato.

Mary Katrantzou colaborou pela primeira vez com a Bulgari em 2019, como parte de seu desfile de alta costura Primavera/Verão 2020 realizado no Templo de Poseidon 500BC, Sounio, para a instituição de caridade Elpida. A coleção apresentou peças de Alta Joalheria Bvlgari Heritage em uma celebração de cultura e excelência que conecta intrinsecamente as duas marcas. Em 2021, a colaboração se aprofundou quando Katrantzou foi convidada a participar da série “Serpenti through the eyes of”.

Katrantzou reimaginou a coleção de bolsas Serpenti Forever mais vendida da Bulgari, inspirando-se nos arquivos da marca para adicionar à narrativa e ao simbolismo deste ícone de acessório da Maison. Em 2023, uma segunda coleção cápsula foi lançada, elevando a bolsa Serpenti Forever Icon por meio de bordados de precisão inspirados em suas coleções de alta joalheria e relógios. O sucesso e reconhecimento conquistados por ambas as coleções, bem como sua colaboração com o perfume Bvlgari Omnia para o design de seu frasco e fragrância em colaboração com o mestre perfumista Alberto Morillas, aprofundaram a conexão e a evolução desta relação simbiótica entre a histórica joalheria romana e a designer.

“A chegada de Mary como diretora criativa de Artigos de Couro e Acessórios nos deixa muito orgulhosos. Mary partilha com a Bulgari não só as origens gregas, mas sobretudo a procura da excelência na escolha do material, na forma como são transformados com ênfase no artesanato e paixão pelas cores. Temos certeza de que o que estamos iniciando em parceria com essa designer visionária é um caminho repleto de muito sucesso”, diz Jean-Christophe Babin, CEO da Bulgari.

Um nome pioneiro na moda global, Mary Katrantzou formou-se no conceituado curso de moda MA da Central Saint Martins de Londres em 2008 e imediatamente estabeleceu a sua própria marca de moda feminina.

Sua primeira coleção conectou Katrantzou ao mundo da joalheria e do luxo — peças de joalheria 'impossíveis' traduzidas em estampas hiper-realistas em seda, também atualizadas em acessórios únicos, deram o tom para uma carreira que abraça o simbolismo e traduz o design aplicado em moda, desafiando consistentemente as percepções. Katrantzou é conhecida internacionalmente por sua audaciosa sensibilidade às cores, seu respeito pelo artesanato e sua capacidade de traduzir uma imagem em designs instantaneamente identificáveis e multifacetados por meio da inovação em impressão, forma e material.

Seu trabalho tem sido amplamente reconhecido por sua influência na moda e foi adquirido para coleções permanentes de instituições líderes em todo o mundo, incluindo o Metropolitan Museum of Art, de Nova York, o Musée des Arts Décoratifs, de Paris e o Victoria and Albert Museum, de Londres. Katrantzou continuará atuando como diretora criativa de sua marca homônima, juntamente com seu novo cargo na Bulgari.

A coleção de estreia de Mary Katrantzou como diretora criativa de Artigos e Acessórios de Couro Bulgari estará disponível nas butiques Bulgari em todo o mundo em agosto de 2024.