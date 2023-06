75 anos da série Mark: IWC Schaffhausen lança novo mostrador para o Mark XX

Há mais de 70 anos, a IWC Schaffhausen estava na vanguarda de uma história de sucesso sem precedentes ao criar o Mark 11 para a Força Aérea Real britânica (RAF). Este relógio de instrumentos para pilotos e navegadores não apenas marcou o início da lendária série Mark, mas também definiu o padrão para as características técnicas e design de instrumentos funcionais da maioria dos modernos relógios de piloto.

Em 2022, a IWC introduziu o Pilot’s Watch Mark XX como a mais recente adição à série. Depois de apresentar o modelo com mostradores azul, verde e preto, a IWC agora completa a linha com duas versões com mostrador prateado. Uma vem com uma pulseira de bezerro preta (Ref. IW328207) e a outra apresenta um bracelete de aço inoxidável de alta qualidade com 5 elos (Ref. IW328208).

O Pilot’s Watch Mark XX apresenta uma caixa de aço inoxidável de 40 milímetros, completamente reestruturada com um perfil lateral revisado e uma geometria de haste aprimorada. As hastes mais finas

e curvadas proporcionam um ajuste ainda melhor em todos os pulsos. Os gráficos para os numerais e

índices no mostrador de alto contraste foram refinados até o menor detalhe. Elementos luminescentes no mostrador e os ponteiros pretos garantem perfeita legibilidade em todas as condições de iluminação.

O Pilot’s Watch Mark XX é alimentado pelo calibre 32111 fabricado pela IWC. O movimento automático possui um escapamento de silício e um sistema de enrolamento duplo, acumulando uma reserva de marcha de cinco dias. O vidro frontal é especialmente protegido para permanecer no lugar mesmo em caso de queda repentina de pressão no cockpit.

Outra característica prática é o sistema integrado EasX-CHANGE, que permite ao usuário trocar a pulseira rapidamente e facilmente sem a necessidade de ferramentas. Uma ampla variedade de pulseiras está disponível como acessórios, permitindo ao usuário personalizar seu relógio ao seu gosto. A seleção varia desde pulseiras de couro de bezerro e braceletes de aço inoxidável até pulseiras de borracha duráveis, flexíveis e à prova d’água em cores vivas e vibrantes.

Essa versatilidade, combinada com a caixa com estanqueidade de 10 bar, faz do Pilot’s Watch Mark XX

um relógio esportivo por excelência.

Uma história de sucesso que teve início há 75 anos

Nos dias de outrora da aviação, os pilotos dependiam da navegação astronômica para determinar sua posição no céu. Confiando em corpos celestes como o sol ou a lua para determinar latitude e longitude, este procedimento requer um sextante e um cronômetro - um relógio de alta precisão para medir o tempo decorrido. No entanto, os relógios de navegação existentes naquela época eram propensos a inúmeros problemas. Particularmente desafiadores eram os radares usados durante a fase de aproximação, pois geravam campos magnéticos fortes, que podiam prejudicar a precisão dos relógios.

Esses problemas fizeram a RAF solicitar o desenvolvimento de um novo relógio de navegação completamente diferente.

Definindo o padrão para Pilot's Watch modernos

Atendendo ao pedido da RAF, a IWC Schaffhausen desenvolveu o Mark 11. Oficialmente designado como

“relógio de pulso de navegador Mk. 11 - Ref. de lojas 6B/346”, o modelo foi entregue em 1948. Seu calibre 89 estava alojado em uma caixa interna de ferromacio para protegê-lo de campos magnéticos.

Outro requisito essencial era a perfeita legibilidade. O Mark 11, portanto, apresentava um mostrador de alto contraste com luminescência, o que facilitava a leitura do tempo sempre que a visibilidade era limitada. Este design funcional no estilo de um instrumento de cockpit de fácil leitura permanece uma característica assinatura do Pilot’s Watch Mark XX da IWC. Nas décadas seguintes, o Mark 11 foi continuamente atualizado e refinado. Mesmo quando os radiofaróis livres de interferências tornaram a

navegação astronômica obsoleta, o Mark 11 permaneceu um importante “instrumento de backup” para pilotos em vários países da Commonwealth até a década de 1980.

As novas versões do Pilot’s Watch Mark XX já estão disponíveis nas boutiques IWC, parceiros de varejo

autorizados ou online em IWC.com. Além disso, são elegíveis para registro no programa de cuidados My IWC, beneficiando-se de uma extensão de 6 anos na Garantia Limitada Internacional padrão de 2 anos.