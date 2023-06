Das montanhas ao fundo do mar: as iniciativas de preservação ambiental apoiados pela Rolex

Quais são os limites para os relógios da Rolex? Para Hans Wilsdorf, fundador da marca suíça, o mundo era um laboratório a céu aberto. Há quase cem anos, Wilsdorf colocou suas criações às condições mais extremas para ajudar os exploradores que se adentravam no desconhecido. Mas, com as mudanças no mundo, as explorações passaram de descobertas para pesquisas para preservação da natureza. E esta é a missão da Rolex: apoiar os exploradores de hoje para que o planeta seja perpétuo.

Dentre as iniciativas da marca está o apoio à Dawa Yangzum, uma montanhista que se dedica a ensinar mulheres a escalarem no Nepal.

Yangzum realiza um curso de montanhismo para transmitir seu amplo conhecimento e habilidades à próxima geração de aspirantes a alpinistas.

Determinada a não ser a última mulher nepalesa a alcançar tais alturas, Dawa Yangzum estabeleceu seu curso intensivo de semanas para escalada no gelo e na rocha especificamente para mulheres e meninas nepalesas no Centro de Escalada Khumbu (KCC).

“Como uma alpinista nepalense mulher, ter o apoio da Rolex e sua iniciativa Perpetual planet é muito importante, não só para mim, mas para a comunidade Sherpa como um todo", diz Dawa Yangzum.

Das montanhas aos oceanos

Outro projeto apoiado pela Rolex visa a preservação do fundo dos oceanos. O Coral Gardeners tem como missão desenvolver a conservação dos corais e criar um movimento global para salvar os recifes de todo o mundo através da recuperação ativa, de atividades de consciencialização e da inovação.

Titouan Bernicot e a Coral Gardeners se dedicam a reescrever as regras da conservação ao implementarem uma nova abordagem para gerar consciencialização e inspirar os públicos mais jovens a entenderem a diferença que podemos fazer na recuperação dos recifes de coral e, consequentemente, no ambiente em geral.

"Nem todos somos biólogos marinhos, mas passámos milhares de horas sob a superfície. Vemos, observamos e aprendemos coisas", diz Titouan Bernicot, fundador e CEO da Coral Gardeners.

Já o One Ocean Foundation trabalha para proteger o ecossistema do Canyon Carpera, um vale subaquático entre as costas italianas. O Caprera Canyon pode não ser visível de cima das águas cintilantes do Mediterrâneo, mas os conservacionistas estão descobrindo que é um centro de vida marinha. As correntes que fluem sobre as paredes do desfiladeiro forçam a água rica em nutrientes do fundo do mar em direção à superfície – sustentando um ecossistema que de outra forma não existiria.

A equipe da One Ocean Foundation conta com o apoio da Rolex na missão de realizar pesquisas mensais de barco na região para entender melhor como esse ecossistema contribui para a biodiversidade. Muitas das espécies ameaçadas do Mediterrâneo foram documentadas na área, incluindo cachalotes e golfinhos listrados.

Juntamente com pesquisas visuais, a equipe usa tecnologia de ponta, como hidrofones, para registrar espécies de baleias e golfinhos e realizar análises ambientais de DNA para construir uma imagem completa da vida sob as ondas. Eles detectaram a presença de focas-monge do Mediterrâneo criticamente ameaçadas, evidência significativa da importância do cânion para um dos mamíferos marinhos mais raros do mundo. Saiba mais sobre esse projeto e veja opções de fotos aqui no link.

“Não estamos apenas fazendo pesquisa, estamos dando pequenos passos para a proteção do nosso mar. Nós absolutamente não teriamos conseguido fazer este trabalho sem o apoio da Rolex”, comenta Boldrocchi, Scientific Coordinator, One Ocean Foundation

Comemorando os 70 anos dos primeiros passos no topo do Everest

Em 29 de maio de 1953, dois homens fizeram história. O Monte Everest sempre cativou a imaginação de exploradores e montanhistas, mas ninguém conseguiu chegar ao topo. Não até o nepalês Norgay e a neozelandesa Hillary, membros de uma incrível equipe de expedição liderada por Sir John Hunt e equipada pela Rolex, se tornarem as primeiras pessoas na história registrada a pisar com sucesso no pico mais alto do mundo.

Em 2023, as famílias de Norgay e Hillary se reúnem mais uma vez perto do sopé do Everest para comemorar o 70º aniversário da importante conquista dos dois homens. Ambas as fundações familiares, com o apoio da Rolex Perpetual Planet Initiative, reformaram dois centros culturais na região. Esses centros celebram a história, tradições, cultura e realizações das comunidades locais. O Himalayan Trust e a Tenzing Norgay Sherpa Foundation, agora administrados pelos filhos dos alpinistas, estão protegendo o meio ambiente da região e capacitando suas comunidades locais.

Os centros são dedicados à história e à identidade do povo sherpa e servirão de plataforma para aumentar a conscientização sobre as questões ambientais da região e celebrar a valiosa contribuição da comunidade sherpa para o montanhismo, assim como os dois lendários montanhistas fizeram ao longo de suas vidas. “Devido à sua conquista, ele conseguiu colocar o nome sherpa no dicionário. ele realmente abriu o caminho para as gerações futuras”, diz Norbu Tenzing, Tenzing Norgay Sherpa Foundation.