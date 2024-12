5 livros que C-levels brasileiras recomendam para o fim do ano

Em um compilado de leituras inspiradoras, C-levels compartilham os livros que marcaram o ano. Entre os títulos indicados, destaques para publicações sobre bem-estar, luta antirracista, hábitos de saúde, revelando como a literatura pode oferecer insights para desafios pessoais e profissionais. Confira e boa leitura.

Patricia Lima - Fundadora da Simple Organic

Em Busca de Mim, Viola Davis

"É um livro cheio de lições sobre vida, superação e autodescoberta. Com muita sensibilidade, Viola compartilha sua trajetória de forma honesta e inspiradora, mostrando como enfrentou e superou desafios que a moldaram. É o tipo de leitura que todo mundo precisa fazer porque nos faz pensar sobre nossas próprias histórias e sobre como as dificuldades podem nos fortalecer."

Emily Ewell, CEO e cofundadora da Pantys

Outlive: A arte e a ciência de viver mais e melhor, Peter Attia

"Para mim, este foi um ano de leituras focadas em wellness e saúde, pois acredito que, apesar do dia a dia corrido em um cargo de liderança, devemos prezar pelo autocuidado. O livro Outlive: A arte e a ciência de viver mais e melhor traz a longevidade como tema principal, abordando dados interessantes sobre saúde mental. A publicação me trouxe insights interessantes sobre como pequenos estresses na rotina atual podem impactar em nossas vidas a longo prazo, a importância do foco na “Saúde Funcional”, e não apenas na longevidade e como o exercício é a ferramenta mais poderosa que temos. Acredito ser uma ótima indicação para começar o ano da melhor forma."

Luana Genót - CEO e fundadora do ID_BR

Peles Negras Máscaras Brancas, Frantz Fanon

"Peles Negras Máscaras Brancas é uma obra fundamental que analisa os efeitos psicológicos do racismo e do colonialismo na construção da identidade negra. O autor explora como essas opressões afetam tanto o indivíduo quanto as relações sociais, oferecendo uma crítica poderosa às estruturas que perpetuam a desigualdade. É um livro indispensável para entender as raízes do preconceito e os caminhos para a emancipação."

Joana Bittencourt - Diretora das marcas Reserva

Hábitos Atômicos, James Clear

"Para finalizar o ano com chave de ouro e iniciar 2025 com metas claras, sugiro o último livro que li: Hábitos Atômicos de James Clear. Acho que casa bem com esse momento que estamos sempre fazendo um balanço do que queremos mudar, novos hábitos que queremos criar, os que queremos abandonar. O livro é um guia prático para incorporarmos hábitos saudáveis em nossa rotina, desde a gestão do tempo até o cuidado com a saúde mental. Ele mostra como pequenas mudanças consistentes no dia a dia podem gerar resultados enormes a longo prazo. Ao cultivar hábitos positivos, podemos aumentar nossa produtividade, reduzir o estresse e alcançar um maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que acho que é o maior desafio do nosso século. É um livro de fácil leitura, simples e direto, serve para vida pessoal ou profissional e fica fácil de começar o ano já dando check na meta do primeiro livro e ainda com sentimento super otimista de evolução."

Renata Lamarco - Diretora de Marketing da Dengo

Hábitos Atômicos, James Clear

"Recomendo o livro Hábitos Atômicos porque ele mostra, de um jeito simples e direto, como pequenas mudanças no dia a dia podem trazer grandes resultados com o tempo. É cheio de dicas práticas para criar hábitos que funcionam de verdade e largar os que não ajudam. É uma ótima leitura para começar o ano com o pé direito e entrar no ritmo de novas metas. Perfeito para quem quer melhorar a rotina sem complicação".

Victoria Toni, Diretora de marca da Hering

Iludido pelo acaso: a influência oculta da sorte nos mercados e na vida, Nassim Nicholas Taleb

"O livro fala como nós seres humanos temos dificuldade de aceitar a imprevisibilidade das coisas e porque buscamos racionalizar tudo, principalmente quando se tem êxito como se fosse uma receita de bolo. É uma leitura provocativa e que tira a gente da zona de conforto daquelas ideias convencionais sobre sucesso, além de provocar sobre como podemos aprender a lidar com o inesperado, seja na vida pessoal ou profissional."