5 lançamentos de tênis e gadgets que todo corredor deveria conhecer

Se exercitar está diretamente ligado à melhora na saúde física e mental. Com apenas 15 minutos e 9 segundos de atividade física são suficientes para elevar a mente, segundo estudo State Of Mind, realizado pela Asics. Com isso, Casual EXAME selecionou cinco itens recém lançados para atletas amadores e profissionais conhecerem.

Olympikus

Primeiro modelo com placa de propulsão da Olympikus, o Corre Grafeno conta com componente inédito no mercado, o grafeno. O material utilizado em diversas indústrias e considerado a matéria-prima do futuro foi inserido na placa do tênis.

Aplicado em uma placa de propulsão, o material promove o efeito trampolim, absorvendo o impacto da passada e transformando-o em impulsão, proporcionando um menor gasto de energia para o corredor e maior resposta ao longo da corrida.

O Corre Grafeno está disponível na loja online oficial da marca, com preço sugerido de 699,99 reais.

On Running

Cloudmonster é o novo modelo lançado pela marca suíça, com foco no conforto em corridas longas e com máximo amortecimento. Para isso, o produto conta com elementos da tecnologia CloudTec, com uma sola que amortece o pé na aterrissagem e permite impulsos.

Com esta tecnologia aliada à espuma Helion, o calçado tem grande amortecimento. Já o Speedboard em proporciona polipropileno para decolagens explosivas. O modelo foi desenvolvido para incentivar novos corredores e também agradar aos atletas mais experientes, que gostam de leveza e design, mas não abrem mão da velocidade.

O calçado está disponível em todos os pontos de venda da On Running no Brasil e pelo site da marca, por 899 reais com quatro opções de cores.

Under Armour

A Under Armour lançou recentemente seu novo tênis para corridas, o Pacer. Desenvolvido e fabricado no Brasil, o modelo é focado para corredores de distâncias médias, de 10 quilômetros a 15 quilômetros, e ideal para treinos diários.

Sua principal característica é a leveza, pesando 210g no tamanho 40 e 179g no tamanho 35, que faz com o tênis ofereça maior aderência ao solo e dá ao corredor uma resposta mais veloz e focada. Outro está na entressola: com a espuma compactada para maior capacidade de resposta e durabilidade. A sola de borracha presente no calcanhar e na planta oferece durabilidade e tração nos mais diferentes terrenos.

Disponível nas versões masculina e feminina, são cinco opções de cores. O calçado está disponível no site da marca por 449,99 reais.

Asics

Com 20 gramas a menos que o modelo anterior, o GEL-NIMBUS 24 foi projetado para oferecer conforto sob os pés. O modelo é o primeiro da linha GEL-NIMBUS a apresentar a tecnologia FF BLAST PLUS.

"Na Asics somos comprometidos em proporcionar aos corredores um alto nível de desempenho e proteção para que eles possam experimentar os benefícios de uma mente sã e corpo são. A leveza e a durabilidade do GEL-NIMBUS 24 é o que temos de mais inovador na ASICS, em especial com a adoção da tecnologia FF BLAST PLUS, que permite ao atleta se mover ainda mais facilmente e sem esforço, permitindo com que os corredores sigam e vivenciem nosso mantra”, comenta Daniel Costa, diretor de produtos da ASICS na América Latina.

O GEL-NIMBUS 24 está disponível nas lojas online e físicas da Asics Brasil, com preço sugerido de 1.099,99 reais.

Polar

Nesta semana a Polar anunciou o lançamento de mais dois produtos ao seu portfólio de smartwatches no Brasil: o Polar Pacer e Polar Pacer Pro.

O Polar Pacer Pro é ultraleve, com um processador central de alto desempenho e inclui um amplo conjunto de ferramentas avançadas de treinamento que ajudarão os atletas experientes a melhorar ainda mais seu desempenho na corrida. O novo design da antena oferece GPS preciso sem comprometer a vida útil da bateria, oferecendo até 35 horas de treinos com GPS completo e rastreamento de frequência cardíaca ativado. Cada aspecto do Polar Pacer Pro foi projetado com o corredor em mente. O design compacto e despojado é quase imperceptível no pulso e oferece o máximo conforto durante a corrida e depois. Os botões ergonômicos super-aderentes resistem a qualquer condição climática, e a moldura de alumínio adiciona um toque elegante ao corpo leve.

Já o Polar Pacer é um relógio de corrida ideal para quem está iniciando sua jornada como corredor. Ele incorpora a simplicidade de correr com todos os elementos essenciais, além das ferramentas especializadas de treinamento, sono e recuperação necessárias para se apaixonar pelo esporte. Com o Polar Pacer, os novos corredores podem entender como o treinamento afeta seu corpo, garantindo que encontrem seu ritmo e a intensidade certa. Começando com o novo teste de caminhada, corredores iniciantes e inexperientes podem facilmente estimar sua aptidão aeróbica inicial com base em seu VO2max, o valor definitivo para ilustrar quanto oxigênio o corpo pode absorver e usar durante o exercício, fazendo uma caminhada de 15 minutos em um caminho plano.

O Polar Pacer e o Polar Pacer Pro estão disponíveis para por 1.999 reais e 2.999 reais, respectivamente, no site da Polar.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.