Rio2C 2024: confirma a programação completa do evento

Um dos maiores encontros de criatividade da América Latina, o Rio2C não apenas tem crescido ano após ano. Em 2023, a feira recebeu mais de 44 mil pessoas e mais de 1 mil empresas brasileiras e estrangeiras para debater temas como a indústria audiovisual, da música e do entretenimento como modelo de negócio. Neste ano, a ideia é expandir ainda mais esses debates, a partir do tema "The age of awareness” (“A era da consciência”).

Em 2024, o Rio2C se prepara para oferecer mais de 500 painéis de conteúdo. O evento acontece na Cidade das Artes, de 4 a 9 de junho, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro). Na programação estão nomes do setor audiovisual como o roteirista e produtor israelense-americano Ron Leshem, criador das séries "Euphoria", "Valley of Tears" e "No man's land" e do filme "Beaufort", indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro; o criador e produtor executivo nigeriano Editi Effiong, à frente dos filmes "The Black Book", "Up North" e "Day of Destiny"; a produtora e estrategista em impacto social brasileira-americana Sandra Buffington, conhecida pelos documentários "#Shout" e "Brainwashed: Sex-Camera-Power", e Carlos Saldanha, animador, diretor, roteirista e produtor, que dirigiu grandes sucessos como "A Era do Gelo", "Rio" e "O Touro Ferdinando", e em 2023 lançou a live action "How to be a carioca".

1 /13 Oppenheimer (2023) (OPPENHEIMER)

2 /13 Pobres Criaturas (2023) (Pobres Criaturas | Emma Stone)

3 /13 Zona de Interesse (2023) (Destaque-Zona-de-Interesse-Oscar-2024)

4 /13 Anatomia de uma Queda (2023) (indicado-ao-oscar-anatomia-de-uma-queda-ganha-data-de-estreia-no-prime-video-foto-divulgacaodiamond-films-brasil)

5 /13 Barbie (2023) (barbie-margot-robbie-barbie-368113)

6 /13 Ficção Americana (2023) (71335278007-american-fiction)

7 /13 Os Rejeitados (2023) (holdovers08312389-8ea165305d11443290ac6a96298d2b3d)

8 /13 O Menino e a Garça (2023) (Destaque-O-Menino-e-a-Garca (1))

9 /13 War is Over (2023) (01-WIO_PubStills_MO_0120_2K_01)

10 /13 (A-Incrivel-Historia-de-Henry-Sugar-Wes-Anderson)

11 /13 A Incrível História de Henry Sugar (2023) (The Wonderful Story of Henry Sugar)

12 /13 20 Dias em Mariupol (2023) (1-Photographer-Evgeniy-Maloletka-picks-his-way-2136x1200)

13/13 Godzilla Minus One (2023) (Godzilla-attack-in-Godzilla-Minus-One)

Também fazem parte do evento Jody Gerson, que assumiu em 2015 a posição de Chairman e CEO da Universal Music Publishing Group, e se tornou a primeira mulher CEO de uma empresa global de música e a primeira mulher a dirigir uma grande editora musical. Mary Ellen Coe, que atua desde 2022 como Chief Business Officer do YouTube, estará presente.

O Rio2C gera impacto econômico significativo para a cidade. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município, a edição de 2023 trouxe mais de R$ 300 milhões.

Quem estará na Rio2C 2024?

Ron Leshem , roteirista e produtor israelense-americano, criador das séries "Euphoria", "Valley of Tears" e "No man's land" e do filme "Beaufort", indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro

, roteirista e produtor israelense-americano, criador das séries "Euphoria", "Valley of Tears" e "No man's land" e do filme "Beaufort", indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro Carlos Saldanha , animador, diretor, roteirista e produtor brasileiro, à frente de sucessos como "A Era do Gelo", "Rio" e "O Touro Ferdinando", que em 2023 lançou a live action "How to be a carioca"

, animador, diretor, roteirista e produtor brasileiro, à frente de sucessos como "A Era do Gelo", "Rio" e "O Touro Ferdinando", que em 2023 lançou a live action "How to be a carioca" Sandra Buffington , produtora e estrategista em impacto social brasileira-americana, conhecida pelos documentários "#Shout" e "Brainwashed: Sex-Camera-Power"

, produtora e estrategista em impacto social brasileira-americana, conhecida pelos documentários "#Shout" e "Brainwashed: Sex-Camera-Power" Editi Effiong ; à frente dos filmes "A lista da Vingança” (The Black Book), "Up North" e "Day of Destiny"

; à frente dos filmes "A lista da Vingança” (The Black Book), "Up North" e "Day of Destiny" Annabella Coldrick (Music Managers Forum)

(Music Managers Forum) Armando Bo , coautor de "Biutiful" e “Birdman”

, coautor de "Biutiful" e “Birdman” Axel Kuschevatsky, que tem no currículo produções como "O Segredo dos Seus Olhos" e "Argentina 1985"

que tem no currículo produções como "O Segredo dos Seus Olhos" e "Argentina 1985" Caleeb Pinkett , produtor criativo conhecido por "Cobra Kai" e por ter presidido a produtora de Will Smith e de Jada Pinkett por 12 anos

, produtor criativo conhecido por "Cobra Kai" e por ter presidido a produtora de Will Smith e de Jada Pinkett por 12 anos Gastón Duprat & Mariano Cohen , dupla de roteiristas, produtores e diretores responsável por “Meu Querido Zelador” e "O Museu"

, dupla de roteiristas, produtores e diretores responsável por “Meu Querido Zelador” e "O Museu" (Universal Music Group)

Mary Ellen Coe , Chief Business Officer do Youtube

, Chief Business Officer do Youtube Jody Gerson , chairman e CEO Global da Universal Music Publishing Group

, chairman e CEO Global da Universal Music Publishing Group Ney Matogrosso , cantor

, cantor Jojo Toddynho , cantora

, cantora Fernando Scherer , medalhista olímpico

, medalhista olímpico Alice Braga , atriz

Andréia Horta, atriz

Angélica, apresentadora

Bruna Linzmeyer, atriz

Camila Pitanga, atriz

Casimiro, streamer

Conceição Evaristo, autora

Daniela Mercury, cantora

Também estarão presentes Dennis DJ, Diogo Defante, É o Tchan, Fafá de Belém, Felipe Neto, Fernando Scherer, Gabriel Leone, Gato Galático, Hugo Gloss, Jade Barbosa, Jão, Jojo Toddynho, Juliana Paes, Juliette, Luciano Huck, Maria Rita e Papatinho e Pedro Sampaio.

Veja a programação completa da Rio2C

Na área de marcas e propaganda, estão confirmados Eduardo Tracanella, CMO do Itaú; Renata Gomide, VP do Grupo Boticário, e João Branco, eleito profissional de marketing do ano em 2021, CMO do McDonald's por oito anos e autor do livro "D[ê] Propósito". Jaqueline Weigel, futurista global e estrategista em Foresight e Futures Studies e única brasileira certificada na área pelo Center of Future Intelligence and Research, também estará no Rio2C 2024.

Representando os esportes, Cristiane Kajiwara, presidente da CBFA, Confederação Brasileira de Futebol Americano; Gustavo Herbetta, CMO do COB, e Fernando Scherer, empresário, palestrante, mentor de saúde mental e performance, também estão confirmados, assim como os influenciadores digitais Jojo Toddynho, Casimiro (CazéTV) e Blogueirinha.

Veja a programação completa com todos os painéis e horários aqui

Prêmios de 2024

O Rio2C e a ABRA (Associação de Autores Roteiristas) vão premiar o séries, curtas, longas e docs, celebrando quem faz o audiovisual brasileiro. A celebração acontece no dia

Lista com todos os palcos do Rio2C

GLOBAL STAGE

O mais heterogêneo de todos os palcos, o Global Stage promove a maior interseção entre os segmentos abraçados pelo evento. Situado na maior sala da Cidade das Artes, um auditório com capacidade para 1250 espectadores, reúne personagens nacionais e internacionais das áreas de tecnologia, inovação, ciência, audiovisual, música, games, mídia e marcas, sustentabilidade, educação e futuro do trabalho.

STORYVILLAGE

Segundo maior palco do Rio2C, com lotação máxima de 450 pessoas, o StoryVillage reverencia a arte da criação, da narrativa, dos roteiros, da composição, do traço e da fórmula, seja na concepção de uma série, de um filme, uma música, um livro, uma startup ou um projeto de arquitetura.

BRAINSPACE

Espaço dedicado a temas únicos sobre cérebro, criatividade e descobertas incríveis que surpreendem o público, o Brainspace tem a premissa de transformar a ciência em entretenimento.

HOUSE OF BRANDS

Palco das marcas, do marketing, da mídia, da publicidade e propaganda, o House of Brands traz as principais tendências, cases e transformações da área, nas vozes de executivos de marketing e comunicação, criativos, publicitários, produtores de conteúdo, jornalistas, artistas, influencers e gamers.

SCREENING ROOM

Destinado ao universo do audiovisual em todas as suas frentes, o Screening Room visa a estimular a reflexão sobre o segmento a partir de temas como plataformas de streaming, alternativas de financiamento, propriedade intelectual e coprodução, entre outros.

NEW FRONTIER

O New Frontier traz o futuro para o presente, analisando quem está por trás das mais novas tecnologias e como essas mesmas tecnologias impactam a vida cotidiana e transformarão o mundo como o conhecemos.

SOUNDBEATS

O Soundbeats discute o show business da música com temas atuais e urgentes como o streaming, lives, direito autoral, empresariamento, turnês e festivais.

FUTURE U

O Future U abordará temáticas e tendências sobre o futuro do trabalho, das empresas e da educação, com foco especial no idadismo, empreendedorismo, educação continuada, novas habilidades e profissões do futuro.

BIODOM

O Biodom engloba as tendências e desafios urgentes de fatores sociais e ambientais que podem impactar o futuro do planeta a partir de temas como a agenda ESG, meio ambiente, energia, diversidade, comunidades e cidades do futuro.

ARTS & CRAFTS

O Arts & Crafts aborda questões mercadológicas e conceituais da arquitetura, moda, design e artes. Entende desde a concepção à impressão de tempo e espaço; a importância artística para manutenção da identidade; a cadeia produtiva e geração de negócios, além da estética e o impacto desses setores na sociedade e na vida cotidiana.

GAME+

O palco faz uma imersão na indústria dos games e esports e suas múltiplas conexões, sob diversos ângulos e visões. Reúne publishers, criadores, influencers, streamers, organizadores de ligas e eventos, times, artistas, instituições, grandes marcas, e os fãs para celebrar a indústria e suas conexões, bem como entender o futuro.

WRITER'S ROOM

O conteúdo apresentado no palco pretende aprofundar o olhar sobre a criatividade, as tendências, os negócios e a viabilidade econômica de cada obra, desde a concepção de uma ideia, passando pelos processos criativos e os meios de financiamento, até a sua transformação em uma obra audiovisual.

SOUNDBEATS II by POPLINE.BIZ

Em parceria com o Popline, o Soundbeats II by Poplinebiz é um novo espaço para Q&A e gravação de conteúdo com grandes nomes da indústria musical, incluindo artistas, empresários, executivos e produtores.

Que horas começam as palestras da Rio2C?

De terça à domingo, as palestras começam a partir das 9h (horário de brasília) e se encerram às 19h. O horário de cada palestra está previsto no site oficial do evento.

Onde fica a Rio2C?

O encontro de criatividade ocupa novamente todo o complexo da Cidade das Artes, localizado no bairro da Barra, no Rio de Janeiro.